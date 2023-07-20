«جوجيتسو الإمارات» يتصدر «مونديال منغوليا»

المصدر: أولان باتور - البيان

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واصل أبطال منتخبنا الوطني للجوجيتسو برعاية «شركة مبادلة للاستثمار» حصد الميداليات لليوم الثاني على التوالي في بطولة العالم للجوجيتسو المقامة حالياً في العاصمة المنغولية أولان باتور، بمشاركة واسعة من أكثر من 40 دولة حول العالم.

ونجح أبناء وبنات الإمارات أمس في إضافة 4 ميداليات جديدة ليصل الرصيد الإجمالي إلى 8 ميداليات ملونة بواقع 4 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين، وبذلك يتصدر منتخبنا الوطني الترتيب العام في المنافسات.

وتمكن البطل خالد الشحي من تحقيق ذهبية وزن 62 كجم، مؤكداً تفوقه العالمي في هذه الفئة، خصوصاً أنها المرة الرابعة التي يتوج فيها بطلاً للعالم، فيما نجح هزاع فرحان في إهداء الإمارات ذهبية الوزن المفتوح، وحققت شمسة العامري فضية وزن 57 كجم، وحصد محمد السويدي برونزية وزن 69 كجم.

وفي تعليقه على المنافسات وأداء المنتخب قال مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «قدم لاعبونا أداءً طيباً في مواجهة مجموعة من نخبة الأبطال العالميين، وتميزت النزالات بمستويات فنية رفيعة، وأود أن أشيد بالأداء الرائع للأبطال الذين نجحوا في تخطي عدد من أقوى المنافسين في العالم».

وتابع: «فئات الأوزان التي شارك بها أبطالنا وبطلاتنا في منافسات اليوم فرضت منافسة عالية المستوى، وهذا الأمر كان متوقعاً من قبل الجهاز الفني بقيادة المدرب البرازيلي رامون ليموس، الذي درب اللاعبين على أساليب وتقنيات جديدة استفادوا منها لتحسين أدائهم، وطبقوا التعليمات بشكل دقيق بما قادهم إلى تجاوز جميع التحديات».

حصيلة ممتازة

وأوضح المنهالي أن الحصيلة التي حققها منتخبنا الوطني في أول يومين تعتبر ممتازة، لا سيما أن بطولة العالم من أكبر وأقوى بطولات الجوجيتسو على الإطلاق، وهناك تفاؤل كبير في تحقيق المزيد من الميداليات خلال منافسات يوم الغد للاحتفاظ باللقب، خصوصاً أننا نتصدر التصنيف العام للبطولة.

تفوق وريادة

وعبر الشحي عن سعادته بتحقيق الذهب ومساهمته في رفع علم الدولة على منصة التتويج، لافتاً إلى أن الاستعداد الجيد والإمكانيات التي تتوفر للاعبين في الدولة وخطط وبرامج اتحاد الإمارات للجوجيتسو مهدت الطريق نحو التفوق والريادة ورفع اسم الدولة عالياً في هذه البطولة المهمة.

تواصل المنافسات

على صعيد آخر تقام اليوم منافسات أوزان 56 كجم، و77 كجم للرجال، و48 كجم، و63 كجم للسيدات بمشاركة لاعبي ولاعبات المنتخب عمر السويدي، وذياب النعيمي، ومهدي وفراج العولقي، وحمدة الشكيلي، وسارة الحمادي وشما الكلباني.

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