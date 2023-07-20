الإمارات تحتفظ برئاسة «كاراتيه آسيا»

المصدر: متابعة - علي شدهان

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احتفظت الإمارات، ممثلة باللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، برئاسة الاتحاد القاري للدورة الثانية على التوالي، حتى العام 2027 بالتزكية، وذلك في الانتخابات، التي جرت، أمس، في ماليزيا على هامش البطولة الآسيوية.

وتقدم اللواء «م» الرزوقي بالتهنئة إلى قيادة وشعب الإمارات، على تجديد الثقة به في رئاسة الاتحاد الآسيوي للكاراتيه للدورة الانتخابية الممتدة حتى العام 2027، مشيراً إلى أن ذلك مؤشر على قبول 31 اتحاداً آسيوياً بوجوده في المنصب، ودليل على قوة التأثير الإيجابي لأبناء الإمارات في المحفل القاري الكبير، وتأكيد على قوة اسم وشهرة الإمارات في مختلف المحافل الرياضية الخارجية.

ولفت الرزوقي إلى أن هناك قناعة كبيرة بمقدرة العرب على إدارة زمام الأمور في «كاراتيه آسيا»، مستدلاً على ذلك بفوز عدد من ممثلي الاتحادات العربية بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي في الدورة الجديدة.

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