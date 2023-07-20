قرعة «بودابست ماستر للجودو» 3 أغسطس

المصدر: (بودابست - البيان)

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة «الماستر للجودو»، الجدول الزمني للبطولة، التي تستضيفها قاعة (باب لازلوا) بالعاصمة المجرية بودابست، خلال الفترة من 4 إلى 6 أغسطس المقبل.

وبموجب الجدول الزمني ستجرى قرعة البطولة في 3 أغسطس المقبل عبر «تقنية الفيديو»، تمهيداً لانطلاق الفعاليات بمنافسات الوزن الخفيف.

وتقدمت 54 دولة، منها الإمارات، والبحرين، والمغرب، والجزائر وتونس، حتى الآن للمشاركة في البطولة، حيث بلغ عدد اللاعبين المسجلين حالياً 187 لاعباً و191 لاعبة.

ويستعد منتخبنا الوطني للمشاركة في تلك البطولة بمعسكر يقيمه حالياً في بلغاريا، للدخول في أجواء «بودابست ماسترز» التي ستكون محطة مهمة من محطات الإعداد للمشاركة في بطولة «أبوظبي غراند سلام» في أكتوبر المقبل، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للألعاب القتالية التي ينظمها اتحاد الإمارات للجودو.

وحرص محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو على متابعة تحضيرات المعسكر، والاطمئنان على تعافي المصابين خلال اتصاله مع ناصر التميمي، أمين السر العام أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو رئيس البعثة، وحثهم على التركيز خلال الفترة المتبقية على جمع النقاط المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

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