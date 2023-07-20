«دبي لأصحاب الهمم» يخطط لنجاح جديد

المصدر: دبي - البيان

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أشاد مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، في اجتماعه الدوري برئاسة ثاني جمعة بالرقاد، بالنجاح الكبير الذي حققته بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة التي أقيمت بمركز دبي التجاري العالمي يونيو الماضي، مؤكداً أن الإشادة العالمية التي حظيت بها نسخة دبي الأولى في الوطن العربي والشرق الأوسط تعدّ أكبر دافع لمواصلة مسيرة العطاء في تنظيم البطولات المقبلة. وأشار المجلس إلى أن تنظيم الإمارات سيفتح الباب لتوسيع قاعدة ممارسي كرة السلة على الكراسي المتحركة في الدول العربية وداخل الإمارات بشكل خاص مما يؤدي إلى انتشار اللعبة.

تحضير

وحض المجلس فرق العمل المختلفة بالنادي على مضاعفة الجهد لتكرار مشهد النجاح في بطولة العالم لرفعات القوة «دبي 2023» التي تنطلق أغسطس المقبل، وخصوصاً أن هذه النسخة تستحوذ على قدر كبير من الأهمية، متطلعاً أن تحقق التميز الذي يعكس مكانة الإمارات ودبي في خريطة رياضة «أصحاب الهمم» العالمية.

واطلع المجلس على سير نشاط العمل الصيفي في نسخته السابعة والذي أصبح يمثل كل عام مرحلة مهمة في مسيرة «أصحاب الهمم» تعزز العديد من القيم المجتمعية التي تحتويها الأسرة وأولياء الأمور، وصولاً إلى الطموحات المطلوبة في شغل أوقات «أصحاب الهمم» في العطلة الصيفية، والمساهمة المجتمعية في استثمار هذه الأوقات بما يعود عليهم بالمنفعة الذهنية والبدنية، وتعريف أولياء الأمور بالفعاليات المختلفة التي يقدمها النادي .

حضر الاجتماع حسن المزروعي ومنى حماد ورئيسة الفلاسي أعضاء المجلس.

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