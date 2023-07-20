إسماعيل القرقاوي: المحافظة على تميز منتخب السلة أولوية

المصدر: دبي - البيان

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أكد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، أنه بعد النجاح الذي حققه منتخب الإمارات في تصفيات غرب آسيا في الدوحة فبراير الماضي، فإن المحافظة على التميز نفسه يعدّ أولوية خلال المشاركات المقبلة؛ بداية من التصفيات الآسيوية، وقال إن اتحاد الإمارات لكرة السلة لن يدخر جهداً في توفير أفضل الفرص للمنتخب في المرحلة المقبلة ودعمه بكل الوسائل التي تمكنه من تخطي المرحلة النهائية لبطولة غرب آسيا المقرر إقامتها في نوفمبر المقبل وصولاً لنهائيات كأس آسيا وكأس العالم.

جاء ذلك تعليقاً على مواجهة منتخبنا نظيره المصري ودياً في إطار استعداده للمنافسات المقبلة.

خطة متكاملة

وأوضح القرقاوي أن مواجهة المنتخب المصري في بداية مرحلة الإعداد للاستحقاقات المقبلة، تمثل بداية خطة متكاملة من الاتحاد لتحضير منتخب الإمارات للمرحلة النهائية من التصفيات تتضمن .

واستهل منتخب السلة برنامج استعداداته بخوض معسكر تدريبي.ويستعد منتخب الإمارات لمواجهة نظيره المصري ودياً يوم العاشر من أغسطس المقبل في تجربة قوية.

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