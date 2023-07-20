«هيرو دبي ديزرت كلاسيك» تقود عجلة الاستدامة في الغولف

المصدر: دبي - البيان

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أصبحت بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك أول فعالية غولف في الشرق الأوسط، وأول فعالية من ضمن سلسلة مسابقات رولكس لدبي ورلد العالمية، تحصل على تصديق منGEO (جي أي أو)، ويظهر هذا الدور القيادي، الذي اتخذته المسابقة بين فعاليات الغولف المستدامة.

لقد مُنح هذا الامتياز، وتم تأكيده من قبل منظمة (جي أي أو) المنظمة البيئية غير الربحية للغولف على ضوء الالتزامات الصارمة والإجراءات الواسعة والتأثيرات ذات المقاييس الملموسة، التي اتخذتها المسابقة في كل مجالات جدول أعمال الاستدامة. إن الحصول على شهادة المنظمة البيئية للغولف قد أصبح من الإنجازات الملحوظة، التي تعرضها الكثير من الأحداث والملاعب الغولف المعروفة عالمياً.

وتعليقاً على هذا الإنجاز قال سايمون كوركيل المدير التنفيذي لمسابقة هيرو دبي ديزرت كلاسيك: «نحن فخورون أن دبي ديزرت كلاسيك هي أول فعالية غولف في الشرق الأوسط تحقق هذا التميز المهم، وهذه المرحلة المهمة. إن ذلك يعكس تفانينا المستمر لمعالجة القضايا البيئية والاجتماعية ذات أولوية، وفي وقت نسعى فيه على تحقيق تأثير إيجابي من خلال المسابقة».

واختتم: «نأمل أن هذا الإنجاز، والانتشار الواسع، الذي حققته المسابقة أن يساعدا على زيادة الإدراك والوعي والفعاليات الأخرى والشركات والأشخاص في كل أنحاء المنطقة، ويمتد إلى أبعد من ذلك».

إنجاز

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في دائرة الاقتصاد والسياحة: «إن حصول دبي ديزرت كلاسيك على الشهادة في عام 2023، وهو عام الاستدامة في الإمارات، بالإضافة إلى أن الدولة تتهيأ لاستضافة كوب 28 – مؤتمر الأمم المتحدة للتغيير المناخي في دبي، لهو إنجاز جدير بالثناء وخطوة مهمة نحو الهدف الأكبر في تحقيق صافي صفر من الانبعاثات. نهنئهم على هذا الالتزام الملهم . وأضاف: إن هذا الإنجاز هو مثال رائع لأفضل ممارسات الاستدامة في فعاليات جماهيرية عالمية رفيعة المستوى لدعم وتعزيز مكانة المدينة مركزاً للفعاليات العالمية».

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