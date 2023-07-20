136 ميدالية حصيلة الإمارات في مشاركاتها بالألعاب العربية

المصدر: دبي - علي الظاهري

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بلغت حصيلة الإمارات في تاريخ مشاركتها بدورة الألعاب العربية، بعد ختام النسخة الـ 15 التي احتضنتها الجزائر، 136 ميدالية ملونة، بواقع 56 ذهبية و40 فضية و40 برونزية، إضافة إلى 5 ميداليات حققها منتخب أصحاب الهمم في النسخة الأخيرة.

وتعتبر مشاركة الإمارات في الجزائر هي التاسعة لها في تاريخ الدورة العربية، والتي أثمرت عن حصد 22 ميدالية ملونة، بواقع 5 ذهبيات و5 فضيات و12 برونزية، إضافة إلى 5 ميداليات لمنتخب أصحاب الهمم، لتنهي الإمارات مشاركتها العربية في المركز الـ 11 عربياً، والمركز الرابع خليجياً.

ويعتبر حصاد رياضة الإمارات في الجزائر، رابع أفضل محصلة للإمارات في تاريخ مشاركتها بدورة الألعاب العربية، بعد النسخة 12 في الدوحة 2011، التي بلغت الحصيلة فيها 32 ميدالية ملونة، والنسخة التاسعة في الأردن 1999، برصيد 31 ميدالية، والدورة الحادية عشر عام 2007 في مصر، برصيد 25 ميدالية.

ونجحت منتخباتنا في اعتلاء منصة التتويج خلال 9 مسابقات بدورة الألعاب العربية بالجزائر، هي: الشطرنج «4 ذهبيات و«فضية»، الشراع «ذهبية وفضية و3 برونزيات»، المبارزة «فضيتين وبرونزية»، الدراجات الهوائية «فضية وبرونزيتين» للرجال، الملاكمة «برونزيتين للسيدات»، الكاراتيه «برونزيتين للسيدات»، ألعاب القوى «برونزتين» للرجال والسيدات، إضافة إلى منافسات أصحاب الهمم في سلة الكراسي «فضية»، وألعاب القوى «4 برونزيات».

وغابت منتخباتنا عن مشهد التتويج في 6 ألعاب، هي: السباحة، الريشة الطائرة، وتنس الطاولة، والجودو، ورفع الأثقال، إضافة إلى الكرة الطائرة للسيدات.

وجاءت مشاركة بعض منتخباتنا الوطنية، بهدف اعتلاء منصات التتويج ، فيما جاءت مشاركة منتخبات أخرى، حسب ما صرح المشرفون على هذه المنتخبات، بهدف كسب الخبرة والإعداد للاستحقاقات المقبلة.

وأوضح مسؤولون عن بعض المنتخبات، أن التحضيرات للألعاب العربية لم تكن مثالية، بعد أن تم الإعلان عن إقامة الدورة العربية في الجزائر قبل مدة زمنية قصيرة بنحو 3 أشهر، ما أدى إلى المشاركة بعناصر شابة في بعض المنتخبات، وعدم الوصول للجاهزية التامة.

وكشف زهير لباط المدير الفني لمنتخب الشراع، أن منتخبنا الوطني الحاصل على ذهبية وفضية و3 برونزيات، كان الأوفر حظاً في منافسات الشراع لحصد الميداليات، والغلة كانت قابلة للزيادة، بمشاركة 10 عناصر واعدة، مشيراً إلى أن رصيد الميداليات للشراع في تطور ونمو، بالمقارنة مع المشاركات السابقة في دورة الألعاب العربية، إلا أنهم كانوا يتطلعون إلى المزيد من الميداليات، والتركيز ينصب في الفترة المقبلة على المشاركات الدولية الخارجية.

مشاركة إيجابية

وأكد بدر علي ثاني مدرب منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية للرجال، أن المشاركة تعتبر إيجابية، بعد حصد 3 ميداليات، بواقع فضية وبرونزيتين، في ظل الظروف التي مر بها المنتخب خلال المشاركة، منها ارتفاع درجات الحرارة التي أثرت سلباً في المشاركين، ومن بينهم الدراجون الإماراتيون، ما أدى إلى تعرض أحد اللاعبين لشد عضلي في منافسات الفرق، إضافة إلى مشاركة وحيدة في منافسات السيدات، تعتبر إيجابية للاعبة الواعدة مروة سلمان، موضحاً أن المنتخب طوى صفحة الألعاب العربية، والتركيز ينصب في الفترة المقبلة على دورة الألعاب الآسيوية في الصين.

كسب خبرات

وذكر محمد الشبلي المدير الفني لمنتخب الملاكمة، أن المشاركة جاءت بهدف الإعداد لدورة الألعاب الآسيوية في الصين، وكسب الخبرات والاحتكاك مع المنتخبات العربية، وأثمرت المشاركة عن الفوز بميداليتين برونزيتين لأول مرة في تاريخ مشاركة سيدات الإمارات للملاكمة بدورة الألعاب العربية، وتعتبر خطوة إيجابية، رغم أن التحضيرات للبطولة كانت متواضعة، مشيراً إلى أن هدفهم القادم، دورة الألعاب الآسيوية، التي يتطلع من خلالها المنتخب لاعتلاء منصة التتويج، خاصة أن القارة الصفراء تعتبر الأصعب والأقوى في رياضة الملاكمة.

مشاركة ناجحة

ووصف علي المرزوقي المدير التنفيذي لاتحاد المبارزة المشاركة العربية في الجزائر، بأنها ناجحة، والتي أثمرت عن الفوز بـ 3 ميداليات، بواقع فضيتين وبرونزية، لأول مرة في تاريخ مشاركة المبارزة الإماراتية في الحدث.

ولفت أحمد الحمادي إداري بعثة كرة الطاولة، إلى أن المنتخب يعتبر الأصغر سناً على مستوى المنتخبات العربية المشاركة في منافسات كرة الطاولة، وحرصوا على تقديم الأداء المشرف، بعد أن وضعتهم القرعة في مواجهة صعبة على مستوى الفرق والزوجي. وقال سالم المزروعي نائب رئيس اتحاد الريشة الطائرة، إن المشاركة تعتبر الأولى لمنتخب الريشة الطائرة في تاريخ دورة الألعاب العربية، كون اتحاد اللعبة يعتبر من الاتحادات الناشئة حديثاً، والذي خاض غمار المنافسات في الدورة العربية، بهدف تطوير اللاعبين، عبر الاحتكاك مع أقوى المنتخبات، لا سيما أن المنتخب ضم لاعبين تحت 19 سنة، مشيراً إلى أن الهدف تحقيق النتائج في الاستحقاقات الخارجية المقبلة، أبرزها بطولة غرب آسيا، والبطولة العربية تحت 19 سنة.

هدف

وأكد محمد جاسم السجواني أمين السر المساعد في اتحاد الجودو، أن المشاركة جاءت بالعناصر الشابة، مشيراً إلى أن الهدف من المشاركة منتخب الجودو الشاب في الألعاب العربية بالجزائر، صقل خبراتهم ومهاراتهم لأهداف مستقبلية، قبل النظر إلى النتائج، إضافة إلى مشاركة الأشقاء العرب في المحفل الرياضي.

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