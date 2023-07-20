عايدة علي: «الأولمبياد الخاص» تجربة فريدة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أعربت عايدة علي سعيد مدربة منتخب الإمارات للريشة الطائرة لأصحاب الهمم عن فخرها بأبطال المنتخب الوطني، الذين حققوا ميداليات وإنجازات في بطولة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص برلين 2023، مؤكدة أن تجربة المشاركة في بطولة خارجية كانت إيجابية للغاية، ومنحتها الكثير من الخبرات، التي تساعدها في المستقبل.

وكشفت المدربة بنادي الثقة لأصحاب الهمم أنها تشرف على أبطال الإمارات في منتخب أصحاب الهمم للريشة الطائرة، منذ أكثر من 6 سنوات، وحققت مع الثنائي زكية المازمي، وحسن البلوشي عدداً كبيراً من الميداليات على مدار مشاركتيهما في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2029، وبرلين 2023، مشيرة إلى أن أسلوب التواصل والقدرات الهائلة، التي يمتلكها أصحاب الهمم ساعدتها كثيراً في عملها مع هؤلاء الأبطال.

إنجاز جديد

وقال: «لم تكن الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في برلين أول مشاركة للاعبين، بعدما شاركنا في الحدث العالمي الضخم، الذي استضافته العاصمة أبوظبي قبل 4 سنوات، وفي البطولة الأخيرة حصلت زكية المازمي وحسن البلوشي على ذهبيتي منافسات الزوجي في الريشة الطائرة، كما حصلت المازمي على ذهبية الفردي، وفضية الفردي للبلوشي، وهو إنجاز جيد في ظل المنافسة الشديدة، التي شهدتها المنافسات».

وأضافت: «أعمل مع اللاعبين منذ أكثر من 6 سنوات، وهم يتجاوبون بشكل ممتاز، كما أن هناك تواصلاً مستمراً مع أولياء الأمور، الذين يقومون بدور كبير ومتعاون إلى أقصى درجة، لمساعدتنا على تأهيلهم بدنياً ونفسياً وفنياً لخوض البطولات، وبالفعل جاءت النتائج، وفق الطموح». وأشارت إلى أن برلين 2023 كانت التجربة الأولى بالنسبة لها كونها مدربة خارج الإمارات، وأنها تجربة فريدة لا مثيل لها، وشهدت حماساً من أعضاء البعثة كافة، معربة عن سعادتها بهذه التجربة.

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