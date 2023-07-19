4 ميداليات لمنتخب الجوجيتسو في انطلاقة «مونديال منغوليا»

المصدر: أولان باتور - البيان

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افتتح منتخبنا الوطني للجوجيتسو، برعاية «شركة مبادلة للاستثمار»، مشواره في بطولة العالم للجوجيتسو، التي تقام حالياً في العاصمة المنغولية أولان باتور، وتختتم يوم غدٍ، بأداء قوي ونتائج طيبة، حيث نجح أبطال الإمارات في حصد 4 ميداليات ملونة، عبارة عن ذهبيتين، وفضية، وبرونزية، في اليوم الأول من مشاركتهم.

وتوجت بلقيس الهاشمي بأول ذهبية في تاريخها على صعيد منافسات السيدات/ فئة الكبار في بطولة العالم للجوجيتسو، وذلك بعد نجاحها في الفوز بذهبية وزن 45 كغم.

كما حصد فيصل الكتبي ذهبية البطولة في فئة وزن 94 كغم، بينما نجح سعيد الكبيسي في تحقيق فضية وزن 85 كغم، وحققت عائشة الشامسي برونزية وزن 45 كغم.

وأشاد فهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو رئيس بعثة المنتخب الوطني في البطولة، بالإنجاز الذي حققه اللاعبون واللاعبات، وحصدهم عدداً من الميداليات الملونة التي تدعو للتفاؤل بالحفاظ على اللقب، مشيراً إلى أن اللاعبين واللاعبات قدموا أداءً رائعاً، يستحق الإشادة، خصوصاً البطلة بلقيس الهاشمي، التي حققت إنجازاً تاريخياً على مستوى فئة السيدات؛ ما يعكس نجاح استراتيجية الاتحاد في الكشف عن المواهب وتأهيل الأبطال والبطلات بأعلى معايير الجودة العالمية.

وقال: «بداية مبشرة لمنتخبنا الوطني في البطولة، ونحن متفائلون بقدرة لاعبينا على مواصلة التطور في الأداء خلال اليومين المقبلين، وأهنئ اللاعبين واللاعبات على اعتلائهم منصة التتويج وتحقيقهم هذا الإنجاز عن جدارة واستحقاق، لا سيما في ظل التطور الهائل للمنتخبات المشاركة الطامحة بقوة لإحراز مراكز متقدمة في المنافسات».

وأضاف: «فخورون بهذا الجيل المميز من الأبطال والبطلات، وواثقون من قدرتهم على استكمال مسيرة الإنجازات. ومما لا شك فيه أن تضحيات أبناء وبنات الوطن واجتهادهم في التدريبات تحت إشراف الجهازين الفني والإداري تمثل عاملاً حاسماً في اقترابنا خطوة إضافية نحو هدفنا في الحفاظ على القمة».

ذهبية جديدة

ونجح البطل فيصل الكتبي في إضافة ذهبية جديدة إلى سجله الحافل بالألقاب، متفوقاً في كل النزالات التي خاضها اليوم وصولاً إلى النزال النهائي الذي كان شديد الندية والحماس. وتمكّن الكتبي بفضل خبرته وتجربته الطويلة على البساط من حسم النزال في مواجهة واحد من أقوى المنافسين، ليؤكد مجدداً أن لاعبي الإمارات يمثلون الرقم الصعب في كل بطولة.

وقال الكتبي: «أهدي هذا الإنجاز إلى دولة الإمارات قيادة وشعباً، وإلى أسرة اتحاد الإمارات للجوجيتسو برئاسة عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وإلى كل من يقف معنا ويساندنا في رحلتنا نحو تحقيق الأهداف التي تسعد الوطن».

وتابع: «ما زلنا في البدايات، وواثقون من قدرة زملائنا في المنتخب على تحقيق النتائج المرجوة وتعزيز رصيد الإمارات من الميداليات، ولهم كل التوفيق».

بدورها قالت بلقيس الهاشمي، بطلة العالم في وزن 45 كغم: «مشاعر الفرح لا توصف بتحقيق هذا الإنجاز الكبير بعد انتظار سنوات. لقد عملت بجد خلال الفترة الماضية وخلال المعسكر التدريبي في السويد تحت إشراف المدرب رامون ليموس، الذي يحفزنا على الدوام لاستنهاض طاقاتنا وتقديم الأفضل. فخورة برفع علم الإمارات على منصة التتويج وعزف السلام الوطني، وتلك المشاعر من الفخر لا تقدّر بثمن».

استعدادات جادة

على صعيد آخر تقام اليوم منافسات أوزان 62 كغم، و69 كغم، وفوق 94 كغم للرجال، إلى جانب وزني 52 كغم، و57 كغم للسيدات، وتشهد مشاركة لاعبي ولاعبات المنتخب خالد الشحي، وخالد البلوشي، ومحمد السويدي، وسلطان جبر، وعمار الحوسني، وهزاع فرحان، وحصة الشامسي، وشمسة العامري، وهيا الجهوري.

وقال خالد الشحي، الذي ينافس في فئة وزن 62 كغم: «سنستخلص العبر من النزالات التي خاضها زملاؤنا، وسنكون على الموعد لتعزيز إنجازات المنتخب من الميداليات. نملك كل ما يلزم للمنافسة القوية والذهاب بعيداً، وأعيننا على اللقب».

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