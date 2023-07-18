فضية للإمارات في مونديال «بارالمبية القوى»

المصدر: باريس - البيان

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فاز لاعبنا محمد الحمادي بالميدالية الفضية بسباق 800م لفئة T34 ببطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية «باريس 2023»، محققاً زمناً وقدره، دقيقة و39 ثانية و93 جزءاً من الثانية، وبفارق 70 جزءاً من الثانية فقط عن صاحب الذهبية التونسي وليد كتيله، وهي الميدالية الثانية لمنتخب الإمارات في البطولة وللاعب نفسه، حيث سبق له الفوز بالميدالية الفضية لسباق 400 م لفئة T34.

وأبدى الحمادي سعادته بصعوده منصة التتويج للمرة الثانية، مشيداً بالدور الكبير لزملائه اللاعبين ومدربيه في دعمه، والذي كان له أكبر الأثر في تحقيقه ميداليتين فضيتين في أقوى بطولة في العالم، وأكد أن هدفه كان الحصول على الذهبية، ولم يفصله عنها إلا أقل من ثانية.

وهنّأ محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية بعثة المنتخب بالإنجاز، معرباً عن سعادته باعتلاء الحمادي منصّة التتويج للمرة الثانية خلال البطولة، مما يؤكد على الإمكانات الكبيرة للاعبي المنتخب، وأثنى على جهود اللاعبين والمدربين والإداريين وطالبهم بالمزيد من الجهد لاعتلاء منصات التتويج في البطولات المقبلة وأهمها دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024»

وهنأ ذيبان المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الحمادي بالإنجاز، وثمن تفانيه من أجل صعود منصات التتويج في بطولة العالم.

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