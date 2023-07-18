5 ميداليات لـ«فتيات الشارقة» في «الإمارات للشطرنج»

المصدر: الفجيرة - البيان

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حققت لاعبات نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة إنجازات جديدة في بطولة الإمارات المفتوحة للشطرنج، التي نظمها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، بالتعاون مع اتحاد اللعبة، لتضاف إلى سجل إنجازات النادي على المستوى المحلي، حيث أحرزت لاعبات النادي 5 ميداليات ملونة، منها الميدالية الذهبية للاعبة عهود عيسى في مسابقة تحت 12 سنة.

وأعربت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي عن سعادتها بما حققته اللاعبات في البطولة، مؤكدة أن الفوز بالميدالية الملونة هي ترجمة لما يقوم به النادي من عمل كبير في تجهيز اللاعبات للمشاركة في البطولة سواء على المستوى المحلي أو الدولي، كما أن هذا الإنجاز دافع كبير ومسؤولية أيضاً لمواصلة النجاحات.

ووجهت رئيس مجلس إدارة النادي التهنئة للفائزات، وطالبتهن بمزيد من الإنجازات.

وأشارت نجلاء الشامسي إلى أن ارتفاع مستوى اللاعبات له هدف رئيسي، وهو الدفع بهن إلى مستوى المنتخبات الوطنية.

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