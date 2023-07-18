«كاراتيه الإمارات» جاهز لـ«آسيوية ماليزيا»

المصدر: دبي - البيان

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غادرت بعثة «كاراتيه الإمارات» إلى ماليزيا، للمشاركة في بطولة آسيا الـ 19 للرجال والسيدات، خلال الفترة من 21 إلى 23 يوليو الجاري، بطموح إحراز نتائج إيجابية ورفع علم الإمارات عالياً في المحفل القاري الكبير، الذي من المتوقع أن يشهد تنافساً قوياً بين المنتخبات المشاركة.

وتضم بعثة «كاراتيه الإمارات» اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، وراشد عبدالمجيد آل علي، نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، رئيساً للبعثة، وإبراهيم النعيمي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، نائباً لرئيس البعثة.

وتعقد على هامش البطولة الآسيوية انتخابات مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للكاراتيه، والتي يخوضها ممثل الإمارات، اللواء «م» الرزوقي على منصب الرئيس للدورة الثانية على التوالي، فيما يعقد اجتماع المكتب التنفيذي 18 يوليو، يليه اجتماع الجمعية العمومية «الكونغرس» للانتخابات 19 يوليو، ثم انعقاد اجتماع مجلس الإدارة الجديد 20 يوليو.

ويسعى اللواء «م» الرزوقي من وراء الترشح لخوض انتخابات رئاسة الاتحاد الآسيوي للكاراتيه إلى استكمال تنفيذ استراتيجية تطوير «كاراتيه آسيا» عموماً، بعد أن حصل على 100 % من أصوات الجمعية العمومية في دورة 2019.

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