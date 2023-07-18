نجاح كبير لبطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختتمت بنجاح كبير بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي للرجال والسيدات، التي أقيمت على مدار 3 أيام في دبي فيستفال أرينا، وسط مشاركة 185 لاعباً، يمثلون 35 نادياً، وذلك تحت إشراف وتنظيم اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، ضمن أجندة فعالياته وخططه التطويرية لمسيرة اللعبة،

وشهد اليوم الختامي للبطولة أجواء تنافسية، خلال نزالات مثيرة بين المتأهلين للدور النهائي، الذي شهد 20 نزالاً.

حضر منافسات اليوم الختامي، وشارك في تتويج الفائزين في البطولة سورايوت شاسومبات، سفير مملكة تايلاند لدى الدولة، طارق محمد المهيري عضو مجلس إدارة الاتحاد، المدير التنفيذي، علي عمر وبدر حارب ممثلان لمجلس دبي الرياضي، عايض الأحبابي ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، بجانب أعضاء مجلس الإدارة ياسر سالم الساعدي، وعلي خوري، وخالد السويدي.

وأسفرت نتائج نزالات اليوم الختامي عن فوز أمير حسين الزلفي كوباس من ايه جي ستار بذهبية وزن تحت 51 كجم رجال، وفي وزن تحت 54 رجال فاز محمد منعم من كوبرا فتنس، وفاز بوزن تحت 57 رجال محسن بوفار من برو كيد سبورتس، كما فاز في وزن تحت 60 رجال نوبادون جيراساتيد من فورس سبورتس، وفي وزن تحت 63,5 رجال بارفيز عبدالله من نادي كولوسيوم مواي تاي للياقة الصحية، كما فاز كل من: وزن تحت 67 كجم رجال روبرتو تشوتشوا من نادي (LTA) للتدريب على فنون القتال، وزن تحت 71 كجم رجال محمد هديل من فتنس اكسبرس، وزن تحت 75 كجم رجال أبو الفضل علي الأصغر، وزن تحت 86 كجم رجال شخرامخون خاسانخونوف من نادي كولوسيوم مواي تاي للياقة الصحية، وزن تحت 91 كجم رجال العمراني عبدالرزاق من تايجر كيك بوكسينغ، وزن تحت 81 كجم رجال أيوب إبراهيم من جيم نيشن، وزن فوق 91 كجم رجال بهنام سفاري زافاراكي من إيه جي ستار، وزن تحت 54 كجم سيدات فاطمة يافاري من نادي تام خان فيت.

فخر

وقال قال طارق محمد المهيري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ المدير التنفيذي للاتحاد والمدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي الأمين العام للاتحاد العربي للمواي تاي: «بداية يسرنا أن نتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لسيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، تثميناً لدعمه المتواصل لتحقيق النهضة والتطور لرياضة المواي تاي، التي تشهد نقلة نوعية، بفضل دعم ورعاية سموه لمسيرة الاتحاد، كما نتوجه بالشكر إلى عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ لاهتمامه ومتابعته الدائمة، وحرصه على تحقيق النجاح لكل الخطط والمسابقات».

وأضاف: «فخورون بنجاحات بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي للرجال والسيدات، وما شهدته من مشاركة كبيرة ومستويات فنية مميزة ومواجهات تنافسية قوية أكدت زيادة عدد الممارسين للرياضة، وحرص الأندية على المشاركة والتفاعل مع أجندة الاتحاد».

وتابع: «نفخر بهذه النجاحات، التي تمثل مكسباً مهماً لرياضة المواي تاي، وتدعم خططنا الطموحة لتوسيع قاعدة اللعبة، ورفد المنتخبات الوطنية بالمواهب الواعدة في مختلف الفئات والأوزان، متقدماً بالتهنئة والتبريكات لجميع الفائزين في مختلف فئات النزالات، مشيداً بدور الأندية المشاركة واللاعبين في إثراء الأجواء التنافسية للبطولة».

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