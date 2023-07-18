«الجودو» يستعد لاستضافة «أبوظبي غراند سلام» و«العربية»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد اتحاد الإمارات للجودو، أنه يواصل استعداداته المكثفة حالياً لاستضافة بطولة «أبو ظبي غراند سلام»، المقرر إقامتها خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر المقبل، والبطولة العربية للمراحل السنية المختلفة للذكور والإناث، بالفجيرة المقررة من 16 إلى 20 نوفمبر المقبل. وقال محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، إن بلوغ «أولمبياد باريس 2024» يعد إحدى أهم أولويات الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، حيث يتواصل العمل لتأهل 5 لاعبين من بينهم لاعبة.

وأوضح أن هذه الطموحات تأتي استثماراً لدعم مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية، وبما يتماشى مع توجهات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، وفي ظل الدعم والاهتمام والمتابعة من القيادة الرشيدة.

وأكد أن «جودو الإمارات» ينتظر مرحلة مهمة بافتتاح مقره الجديد في منطقة بني ياس بمواصفاته العالمية، والمقترح في ديسمبر المقبل، والتي بدأ مجلس إدارة الاتحاد الاستعداد لها بتخريج كوكبة من المدربين والمدربات مع تأسيس مراكز جديدة للجودو.

نجاح

وقال: «نجح الاتحاد في تأهيل وتقديم الكثير من الخبرات الإدارية في مختلف المؤسسات الرياضية الإقليمية والدولية، من بينهم ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الجودو الذي احتفظ بمنصبه كأمين عام لصندوق الاتحاد الدولي للجودو لدورة خامسة منذ 2007، وأمل بوشلاخ، أمينة صندوق الاتحاد الآسيوي لعدة دورات، ومحمد جاسم أمين السر المساعد نائب رئيس اتحاد غرب آسيا وعضو الاتحاد العربي».

وأشار إلى أن هناك كوادر إماراتية في اتحاد غرب آسيا، تتمثل في الحكم الدولي أحمد سليمان البلوشي، الذي اختير عضواً بلجنة الحكام، بجانب عضوية سلطان الظاهري، وفاطمة سيد الهاشمي عضوة اللجنة النسائية، بجانب انضمام علي محمد اليماحي مؤخراً لعضوية اللجنة الفنية وأحمد البلوشي، لعضوية لجنة الحكام.

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