جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة تواصل استلام ملفات الترشح

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وبدعم من الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، وبتنظيم من أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.. تواصل جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة استلام ملفات الترشح لنسختها السابعة التي تم الإعلان عنها في يونيو الماضي، على أن تبدأ لجنة التحكيم فرز الملفات عقب إغلاق باب الترشح يوم 31 أغسطس المقبل.

وسيتم الإعلان عن الفائزين في حفل يوم الخامس عشر من نوفمبر المقبل بأبوظبي. وباتت جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة من أهم الجوائز التي تهدف إلى تعظيم وتقدير دور المرأة في المجال الرياضي، وتحظى باهتمام منقطع النظير للسمعة المتميزة التي رافقتها منذ انطلاقها قبل سنوات وعبر 6 نسخ حققت نجاحات مبهرة وردود أفعال هائلة على المستويين العربي والعالمي بعد فوز العديد من الشخصيات البارزة والنجمات في مجال الرياضة النسائية حققن إنجازات في المحافل الدولية. ويبلغ إجمالي جوائز النسخة السابعة من الجائزة مليوناً وثمانمائة ألف درهم، يتم توزيعها على 11 فئة للمستويين الفردي والجماعي (مستوى الاتحادات والمؤسسات الرياضية).

تنوع

وتشمل جوائز المستوى الفردي على فئة أفضل امرأة رياضية عربية وجائزتها 500 ألف درهم، أفضل رياضية إماراتية وجائزتها 300 ألف درهم، أفضل رياضية ناشئة وجائزتها 100 ألف درهم، أفضل رياضية بارالمبية وجائزتها 100 ألف درهم، أفضل مدرب/مدربة وجائزتها 100 ألف درهم، أفضل إعلامية رياضية وجائزتها 100 ألف درهم، أفضل أم رياضية والتي استحدثتها الأكاديمية في النسخة الجديدة تقديراً لدور الأمهات في مسيرة الفتيات الأبطال وجائزتها 100 ألف درهم.

أما فئات الجائزة على مستوى الاتحادات والمؤسسات الرياضية فتشمل فئة أفضل برنامج لتنمية الناشئات وجائزتها 100 ألف درهم، فئة أفضل فريق وجائزتها 300 ألف درهم، أفضل مبادرة إبداعية وجائزتها 100 ألف درهم.

وتمنح الأكاديمية جائزة خاصة لتكريم شخصية العام الرياضية العربية، وهي جائزة تمنح من قبل لجنة التحكيم لتكريم شخصية عربية على أدائها المتميز وإسهاماتها في مجال الرياضة النسائية، وفازت بهذه الفئة في نسخة العام الماضي، نجمة التنس العالمية التونسية أنس جابر.

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