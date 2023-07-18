عادل خالد: فضية «الشراع» العربية دافع للتألق في «الآسيوية»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أضاف بطلنا المخضرم عادل خالد إنجازاً رياضياً جديداً للإمارات بتألقه في منافسات فئة ألكا 7، ضمن سباقات رياضة الشراع الحديث في دورة الألعاب العربية الخامسة عشرة، والتي أسدل الستار على فعالياتها مؤخراً في الجزائر، حيث نجح في الفوز بالميدالية الفضية.

وقال عادل خالد إن تألقه يمثل الدافع الكبير لخوض تحد جديد بطموح تمثيل الدولة خير تمثيل، والحصول على إنجاز جديد ،خصوصاً أنه يستعد للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة، والتي ستقام في مدينة هانغجو الصينية، خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 8 أكتوبر المقبلين، ومن ثم العمل على تحقيق حلم المشاركة الأولمبية الثانية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024.

وواصل بطلنا الرائع عزفه المنفرد هذا العام 2023، إذ استطاع أن يضيف رابع إنجاز خارجي له مع المنتخب الوطني، بعدما استهل مشاركاته في بطولتي العالم للفئتين ألكا 6، وألكا 7، حيث نجح فيهما من الصعود إلى منصات التتويج، والعودة من تايلاند بإنجازين بارزين، برونزية الأولى، وفضية الثانية. وانطلق بعدها في شهر يونيو ليخوض تحدياً قارياً جديداً، من خلال البطولة الآسيوية المفتوحة لقوارب الإبحار الشراعي، ليعود من جمهورية الصين الشعبية، وتحديداً مدينة نينغبو بإنجاز كبير، هو معانقة الميدالية البرونزية في منافسات ألكا 7.

وعبر بطلنا عادل خالد عن سعادته البالغة بإنجازه الأخير، وهنأ زملاءه في المنتخب الوطني على النتائج الرائعة، التي تحققت بحصاد 5 ميداليات ملونة، منها ذهبية.

ووجه البطل الشكر الجزيل إلى مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، وإلى اللجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة على دعمهما المستمر، الأمر الذي أسهم في تحقيق النجاحات البارزة .

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