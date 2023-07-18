56 ألف مشارك في «أكتيف هب»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مجلس أبوظبي الرياضي أن عدد المستفيدين من برنامج «أكتيف هب»، منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية شهر يونيو الماضي، بلغ أكثر من 56 ألف شخص من مختلف أنحاء إمارة أبوظبي، بنسبة رضا تجاوزت الـ 85%.

وتوزعت نسب المشاركين بين 41% للإناث، و59% للذكور، وذلك ضمن مجموعة من الأنشطة الرياضية في الكرة الطائرة وكرة السلة وكرة القدم والسباحة والجوجيتسو وألعاب القوى واللياقة البدنية وبرامج الزومبا والآيروبيك، حيث يسعى البرنامج، من خلال نشاطاته الرياضية إلى تحسين الصحة الجسدية والعقلية.

وشهدت مبادرة «أكتيف هب» إقبالاً كبيراً من الجمهور، وقد وصلت نسبة المستفيدين من المبادرة من الفئة العمرية من 6 - 9 سنوات إلى 38.5%، و28.9% للفئة العمرية من 10 - 13 سنة، و11.1% للفئة العمرية من 14 - 18 سنة، و21.5% للفئة العمرية من 19 سنة فما فوق.

وشهد شهر يونيو الماضي 718 مشاركة من أصحاب الهمم في فعاليات «أكتيف هب».

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