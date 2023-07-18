ماكلروي يقترب من الاحتفاظ بلقب «السباق إلى دبي» للغولف

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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اقترب الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي من الاحتفاظ بلقب موسم جولة دي بي ورلد للغولف، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بعدما حقق الفوز بلقب بطولة جينيسيس الأسكتلندية المفتوحة، التي اختتمت، أول من أمس، وهو ثاني ألقابه في البطولات الرئيسية هذا الموسم من فئة سلسلة رولكس، بعدما سبق له الفوز بلقب بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في يناير الماضي.

أنهى ماكلروي منافسات البطولة الأسكتلندية، برصيد 15 ضربة تحت المعدل، ليكسب 1.335 نقطة، والجائزة المالية التي تزيد على 1.4 مليون يورو، ليرفع إجمالي رصيده إلى 4,558 نقطة هذا الموسم في صدارة الترتيب الصادر أمس لـ«السباق إلى دبي»، بالشراكة مع رولكس، وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

ورفع ماكلروي إجمالي ألقابه إلى 16 في مسيرته في جولة دي بي ورلد، وأصبح أقرب من أي وقت مضى للاحتفاظ بلقب أفضل لاعب في الموسم، الذي يقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بعدما توج باللقب أربع مرات في أعوام: 2012، 2014، 2015 و2022. ورغم فقدانه اللقب واكتفائه بالوصافة، برصيد 14 ضربة تحت المعدل كسب الأسكتلندي روبرت ماكنتري 889 نقطة، ليتقدم 29 خطوة، ويصبح بالمركز السادس برصيد 1.537 نقطة في ترتيب «السباق إلى دبي».

تتويج

وتوج السويدي فينسينت نورمان بلقب بطولة بارباسول في ولاية كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية، بعدما تفوق في جولة فاصلة على الإنجليزي ناثان كيمسي. ويشهد الموسم الحالي لجولة دي بي ورلد، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، إقامة 43 بطولة في 25 دولة مختلفة، على أن تكون البطولة الختامية هي بطولة دي بي ورلد، التي تقام في عقارات جميرا للغولف، خلال الفترة 16 إلى 19 نوفمبر المقبل.

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