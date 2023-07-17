اتحاد الإمارات للجوجيتسو يطلق المعسكر الصيفي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلق اتحاد الإمارات للجوجيتسو معسكره التدريبي الصيفي، بداية من أمس ويستمر حتى 16 أغسطس في أكاديمية «بنك أبوظبي الأول» بمبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي.



ويهدف الاتحاد من إطلاق هذا المشروع لتوفير بيئة متكاملة تساعد البنين والبنات على الاستغلال الأمثل للإجازة الصيفية عبر رفع مستوى أدائهم، وصقل مواهبهم في رياضة الجوجيتسو بما يمكنهم من تحقيق انطلاقة مميزة نحو احتراف اللعبة والالتحاق بالأكاديميات والأندية المتخصصة، واكتساب مهارات جديدة من خلال برنامج تدريبي متكامل ومصمم وفقاً لأعلى المعايير.



وأشاد عبد الله الزعابي رئيس قسم الفعاليات والأنشطة في اتحاد الإمارات للجوجيتسو بجهود أكاديمية بنك أبوظبي الأول في تنظيم المعسكر الصيفي ومواكبتها لرؤية الاتحاد في نشر تلك الرياضة بين الأجيال الجديدة.

مؤكداً أن المكاسب التي يعود بها المعسكر على المواهب الجديدة من البراعم لا تحصى ومن أبرزها تعزيز اللياقة البدنية، ورفع معدلات الثقة بالنفس واكتساب خبرات وأساليب التعامل مع الضغوط والتحديات، فضلاً عن رفع قدرة الأطفال على التركيز، وبالتالي المساهمة في تحسين أدائهم الدراسي، وتعلم قواعد الانضباط والالتزام سواء داخل الصالة الرياضية أو خارجها.



تطوير



وأضاف: «يعمل المعسكر على تطوير المهارات الاجتماعية للأطفال، حيث يتفاعلون مع أقرانهم بثقة، ويكوّنون صداقات وتجارب جديدة، ويتعلمون كيفية التعاون والتواصل والعمل ضمن فريق بشكل إيجابي».



ويقام المعسكر الصيفي تحت إشراف مدربين متمرسين وأكفاء يلعبون دوراً مهماً في توجيه وتطوير البراعم والناشئين، وتعزيز الروح الرياضية، والقيم النبيلة للرياضة، وتوفير بيئة آمنة للتعلم والنمو. فيقوم المدربون بتعليم المشاركين المهارات الأساسية للجوجيتسو، بالإضافة إلى شرح التقنيات الأساسية والمتقدمة، فضلاً عن وضع وتصميم خطة تدريبية ملائمة تستهدف تطوير المهارات الفردية لكل مشارك. كما يحرص المدربون خلال فترة إقامة المعسكر على مراقبة أداء المشاركين وتقييم تقدمهم، وتوجيههم والعمل على مواطن التطوير وتعزيز نقاط قوتهم.



ويرحب المعسكر الذي يقام على مدار 5 أسابيع بالبنين والبنات من الفئة العمرية (4 -16) عاماً، ويستهدف المبتدئين والمتمرسين، حيث جرى تخصيص حصص مختلطة بمعدل 6 حصص يومية من الساعة 10 صباحاً وحتى 1 ظهراً. ومن أبرز مزايا المعسكر إتاحة الفرصة للراغبين في المشاركة للتسجيل لأسبوع واحد أو أسبوعين أو كامل مدة إقامته.

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