نجاح كبير لدورات «أكاديمية الاتحاد الدولي للياقة البدنية بدبي» في البحرين

المصدر: دبي - البيان

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شهدت الدورات المتميزة من المستوى الثاني في اللياقة البدنية وبناء الأجسام المعتمدة من الاتحاد الدولي IFBB، والتي نظمتها أكاديمية الاتحاد الدولي IFBB للياقة البدنية وبناء الأجسام في دبي، بمملكة البحرين الشقيقة، والتي استضافها فندق هيلتون تيوليب بالمنامة بالتعاون مع الاتحاد البحريني لكمال الأجسام نجاحاً متميزاً وإقبالاً كبيراً، وذلك بحضور المهندس وليد عبدالكريم محمد المدير العام للأكاديمية، وعائشة أحمدي عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكمال الأجسام المسؤولة عن فرع الأكاديمية بالمنامة.

من جانبه، تقدم المهندس وليد عبدالكريم محمد المدير العام للأكاديمية بالشكر والتقدير إلى رئيس الاتحاد البحريني، مؤكداً أن إقامة الدورات في المنامة تندرج ضمن الخطة الاستراتيجية بالأكاديمية بمواصلة نشر الثقافة الرياضية للياقة البدنية وبناء الأجسام وفق المواصفات الدولية الحديثة، مبيناً في الوقت ذاته أن الدورة ركزت على عدد من المحاور المهمة في علم التدريب ومبادئ التغذية، وأضرار المنشطات وبدائلها، والتمثيل الغذائي لرياضيي اللياقة البدنية وبناء الأجسام.

وأضاف المدير العام للأكاديمية، أنه تم الاتفاق مع سامي الحداد رئيس الاتحاد البحريني لكمال الأجسام على إقامة دورة المستوى الثالث بالبحرين خلال يومي 29 و30 سبتمبر المقبل، كما أوضح وليد عبد الكريم أن دورة المستوى الثاني فد تفاعلاً إيجابياً من المشاركين وحرص الجميع على الاستفادة من المعلومات الفنية والعلمية التي تقدمها محاضرات الأكاديمية والمعتمدة من الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، وتعد الأكاديمية هي الأولى المعترف بها في تخصص اللياقة البدنية وبناء الأجسام.

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