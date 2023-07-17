روخاس تسجل أفضل رقم في الوثبة الثلاثية

المصدر: (خورزوف -أ ف ب)

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حققت البطلة الأولمبية وبطلة العالم ثلاث مرات في الوثبة الثلاثية الفنزويلية يوليمار روخاس، أمس، أفضل رقم هذا الموسم بقفزها 15.18 م في لقاء خورزوف البولندي الدولي ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى.

ونجحت روخاس «27 عاماً» في تحسين رقمها السابق 15.16 م الذي سجلته مؤخراً في بطولة أمريكا الوسطى والكاريبي، في محاولته السادسة والأخيرة في اللقاء البولندي.

وهي المسابقة الثانية توالياً التي تنجح فيها روخاس في تخطي حاجز 15 متراً، وذلك قبل شهر واحد من بطولة العالم المقررة في بودابست من 19 إلى 27 أغسطس المقبل.

وتفوقت صاحبة الرقم القياسي العالمي «15.74 م» بفارق مريح جداً على الأوكرانية مارينا بيخ-رومانتشوك «14.70 م»، والكوبية ليانيس بيريس هرنانديس «14.67 م».

ولدى الرجال، خسر الأمريكي فريد كيرلي، بطل العالم في سباق 100 م، للمرة الأولى هذا الموسم بحلوله ثانياً بزمن 9.98 ثوان خلف الجنوب إفريقي أكاني سيمباين 9.97 ثوان.

وحل الكاميروني إيمانويل إيسيمي ثالثاً بالتوقيت ذاته.

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