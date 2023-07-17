ألكاراز بطلاً جديداً لـ«ويمبلدون»

المصدر: لندن - وكالات

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توّج الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف أول عالمياً، بطلاً جديداً لبطولة ويمبلدون للتنس، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، وثأر من الصربي نوفاك ديوكوفيتش. وجاءت نتائج الأشواط 6-1 و6-7 و1-6 و6-3 و4-6 في مباراة نهائية ماراثونية، وأصبح ألكاراز أصغر لاعب يتصدر التصنيف العالمي.

واللقب هو الثاني الكبير لألكاراز، بعد تتويجه في بطولة فلاشينغ ميدوز العام الماضي، كما بات ثالث إسباني يتوج على الملاعب العشبية في العاصمة الإنجليزية، بعد مانولو سانتانا عام 1966، ورافايل نادال عامي 2008 و2010.

وبفوزه، أظهر ألكاراز المصنف الأول عالمياً تفوق الجيل الجديد أخيراً، وكان ديوكوفيتش فرض سيطرته في ويمبلدون على مدار عقد من الزمان، لكنه واجه أمس منافساً صعباً، ولم يتمكن في النهاية من الخروج بانتصار جديد.

بداية

وبدأ ألكاراز ممارسة التنس في نادي ريال سوسيداد دي كامبو دي مورسيا، حيث كان والده كارلوس ألكاراز غونزاليز مديراً للأكاديمية، وشارك لأول مرة في قرعة الدور الرئيس في بطولات المحترفين بعمر 16 عاماً في ريو المفتوحة 2020، وأصبح أصغر لاعب يبلغ دور الثمانية في أمريكا المفتوحة في عصر الاحتراف في 2021، وهو أول شاب يفوز على رافائيل نادال ونوفاك ديوكوفيتش في بطولة واحدة، عندما تفوق عليهما في يومين متتاليين في مدريد المفتوحة 2022، ليحصد لقبه الثاني في بطولات الأساتذة، ويصبح أصغر فائز باللقب على الملاعب الصلبة بالبطولة، منذ الأمريكي بيت سامبراس (19 عاماً) في 1990، كما حصد 9 ألقاب كلاعب شاب، ولا يتفوق عليه سوى بيورن بورغ وماتس فيلاندر وبوريس بيكر وأندريه أغاسي.

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