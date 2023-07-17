ذهبية وفضية لشطرنج كلباء في بطولة الإمارات

المصدر: (كلباء - البيان)

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حقق أحمد خميس المزروعي وسالم جاسم المختن لاعبا اتحاد كلباء للشطرنج ميداليتين في بطولة الإمارات المفتوحة والإناث بالشطرنج، والتي نظمها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة بالتعاون مع اتحاد اللعبة، وفاز أحمد المزروعي بذهبية 12 سنة وحقق سالم جاسم المختن فضية 14 سنة.

وأشاد راشد الكندي رئيس مجلس إدارة النادي بإنجاز اللاعبين، داعياً إلى مواصلة الجهود لتحقيق إنجازات جديدة وقال: «نسعى إلى التميز في جميع الألعاب الفردية والجماعية، ونقدم الشكر للمدربين والإداريين الذين أسهموا في الإنجاز».

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