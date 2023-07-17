منتخب الدراجات يستعد في إيطاليا لبطولتين

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أعلن اتحاد الإمارات للدراجات انطلاق معسكر الإعداد للمنتخب الوطني بإيطاليا الخميس المقبل استعداداً للمشاركة في البطولة العربية لدراجة الطريق، المقررة بالسعودية من 12 إلى 18 سبتمبر المقبل، ودورة الألعاب الآسيوية بالصين سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

وأكد منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات أن المستوى الفني الجيد للدراجين بدورة الألعاب العربية بالجزائر، وحصولهم على 3 ميداليات ملونة (فضية وبرونزيتان) يعزز الطموحات في مواصلة العمل، لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وقال: فخورون بما تحقق في الجزائر، والمنتخب يمتلك قاعدة صلبة من العناصر المؤهلة لرفع راية الإمارات في المحافل الخارجية، والمنافسة في الألعاب العربية كانت قوية وسط أجواء التحدي. وأضاف: لدينا مشاركة مرتقبة للاعبة صفية الصايغ والدراج عبدالله جاسم في سباق الطريق تحت 23 عاماً ببطولة العالم أغسطس المقبل بأسكتلندا، إضافة لمشاركة أحمد المنصوري في بطولة العالم.

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