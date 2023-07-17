يوسف آل علي: دعم القيادة وراء إنجازات منتخباتنا في«الألعاب العربية»

المصدر: الجزائر - علي الظاهري ومسعد عبدالوهاب

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وصل إلى الدولة، أمس، الفوج الأخير لوفد الإمارات الرياضي الذي شارك في دورة الألعاب العربية الـ 15 بالجزائر، وضم منتخب الكرة الطائرة للسيدات وأعضاء الوفد الإداري. وأسدل الستار على فعاليات الدورة بحفل ختام رائع حضره يوسف سيف بن سباع آل علي سفير الدولة لدى الجزائر، وسلطان بن مجرن رئيس وفد الإمارات، وحملت ندوة وسيم الصوان لاعبة منتخب الكرة الطائرة للسيدات علم الدولة في الحفل، وأعربت عن سعادتها بنيل شرف حمل العلم في طابور العرض الختامي، فيما تم تسليم علم الدورة إلى السعودية التي ستنظم النسخة المقبلة من الدورة.

الجدير بالذكر أن وفد الإمارات حقق 27 ميدالية، بواقع 5 ذهبيات و6 فضيات و16 برونزية، منها 5 ميداليات لأصحاب الهمم .

احتفاء

واحتفى يوسف سيف بن سباع آل علي بالبعثة قبل سفر الفوج الأخير، وأقام مأدبة غداء حضرها سلطان بن مجرن وأعضاء الوفد الإداري ولاعبات منتخب طائرة السيدات، وقدم المنتخب هدية تراثية تذكارية لسفير الدولة وقميصاً يحمل توقيع اللاعبات.

وأكد يوسف آل علي أن دعم القيادة الرشيدة وراء الإنجازات، حيث تم تهيئة الفرص للشباب لتمثيل الدولة بشكل مشرف في المحافل العربية والقارية والدولية، وهنأ الوفد على الإنجازات التي تحققت، مشيراً إلى أنها لم تأت من فراغ، وقال: العمل كان متناغماً والنتائج تفرح القلب، وحرصت سفارة الدولة على متابعة مشاركات الوفد في ميادين منافسات الدورة، وكنا نشعر بفرحة غامرة بكل ميدالية تتحقق.

وحض يوسف آل علي الرياضيين الإماراتيين على استثمار الدعم اللامحدود الذي توليه القيادة للقطاع الرياضي بمواصلة التدريبات الجادة ليحافظوا على نيل شرف تمثيل الدولة ورفع علمها مع تحقيق الإنجازات في المحافل الدولية، مشيداً بالحصاد وبروح الفريق التي تحلى بها وفد الإمارات، وقال نهنئ جمهورية الجزائر بنجاح الدورة التي جمعت شمل الرياضيين العرب في محفل كبير.

إشادة

وأهدى سلطان بن مجرن إنجازات لاعبي ولاعبات الإمارات ( 27 ميدالية) إلى القيادة الرشيدة موجهاً الشكر إلى القائمين على أمر المشاركة، ووجه الشكر إلى يوسف سيف بن سباع آل علي على جهود السفارة في إنجاح مهمة وفد الإمارات، مشيراً إلى أن روح الفريق سر الانتصارات التي حققها اللاعبون واللاعبات، وأشاد بدعم اللجنة الأولمبية وجهود فريق العمل، كما شكر الأجهزة الإدارية والفنية والطبية للمنتخبات، مؤكداً أن روح الفريق مثلت دعماً قوياً للاعبين واللاعبات الذين شرفوا الوطن باعتلاء منصة التتويج ورفع علم الدولة في أكبر محفل عربي.

تميز

وأكد جابر الزعابي رئيس لجنة الحكام وعضو في الاتحادين الآسيوي والدولي للكاراتيه، أن الألعاب العربية تميزت بالمستوى الفني العالي بمشاركة أبطال نخبة المنتخبات العربية مما انعكس إيجاباً على المشاركة التحكيمية مع زميلته الحكمة أمينة دشتي، مشيداً بالمشاركة الناجحة كونها توفر احتكاكاً جيداً قبل بطولة آسيا في ماليزيا ودورة الألعاب الآسيوية. وقالت أشواق المصعبي أول حكمة تحصل على رخصة حكم دولي في المبارزة، سلاح الفلوريه على المستويين الخليجي والعربي، إن التجربة العربية تعتبر إضافة جديدة لمشوارها في التحكيم الذي بدأ في عام 2018.

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