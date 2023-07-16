منتخب الشراع يشارك في «عربية المغرب»

المصدر: (أبوظبي - وام )

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يستعد منتخب الإمارات للشراع للمشاركة في البطولة العربية، المقررة بالمغرب من 19 إلى 30 الجاري، بعد ختام مشاركته في دورة الألعاب الرياضية العربية بالجزائر.

وأكد لاعبو ولاعبات المنتخب أن التتويج بـ5 ميداليات في دورة الألعاب العربية بالجزائر، يعزز طموحاتهم في المنافسة على أفضل النتائج في المنافسات الدولية المقبلة.

وأعرب لاعبو ولاعبات منتخب الشراع عن تقديرهم واعتزازهم بالدعم والاهتمام الذي يحظى به المنتخب من الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، والشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، واللجنة الأولمبية والهيئة العامة للرياضة.

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