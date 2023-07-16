27 ميدالية حصاد مميز للإمارات في «الألعاب العربية»

المصدر: الجزائر: علي الظاهري ومسعد عبد الوهاب تصوير: محمد شعلان وكامل عبدالله

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اختتم وفد الإمارات مشاركته في دورة الألعاب العربية الخامسة عشرة «الجزائر 2023» التي أسدل الستار على منافساتها أمس بنجاح تنظيمي كبير للجزائر التي أعادت إحياء المحفل العربي الأبرز بعد توقف دام 12 عاماً.

واختتمت الدورة بحفل رائع استغرق ساعة ونصف، وتم خلاله تسليم علم الدورة إلى السعودية التي ستنظم النسخة القادمة.

وحظيت طليعة بعثة منتخباتنا المشاركة في الدورة باستقبال بالورود في مطار دبي الدولي بحضور محمد بن درويش المدير التنفيذي في اللجنة الأولمبية ومنها منتخبات الشطرنج وأصحاب الهمم لسلة الكراسي والمبارزة والملاكمة والكاراتيه كما توالى وصول باقي المنتخبات في الفوج الأخير للبعثة.

وهنأ محمد بن درويش أبناء الإمارات بالإنجازات والنتائج المميزة خلال مشاركتهم في الألعاب العربية.

صورة مشرقة

وحقق وفد الإمارات الذي خاض المنافسات في 15 لعبة حصاد مميز بلغ 27 ميدالية، بواقع 5 ذهبيات و6 فضيات و16 برونزية، من ضمنها 5 ميداليات لأصحاب الهمم، بواقع فضية واحدة، و4 برونزيات.

وأهدى سلطان بن مجرن رئيس وفد الدولة الإنجاز الذي حققه أبناء الإمارات للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات وأعرب عن سعادته بالإنجازات التي تمثل دعماً للاعبين في استحقاقاتهم القادمة، وهنأ اللجنة المنظمة على النجاح الكبير في استضافة المنافسات.

شكر

وأشاد أحمد الطيب مدير الوفد بمشاركة أبناء الإمارات في الحدث الرياضي الذي جمع الأشقاء من مختلف أنحاء الوطن العربي في الجزائر، متوجهاً بالشكر إلى يوسف سيف بن سباع آل علي سفير الدولة لدى الجزائر على جهود السفارة ودعمها وما قدمته من تسهيلات للبعثة طوال الحدث لضمان نجاح مشاركة الإمارات بالدورة وتوفير أجواء مثالية قادت إلى تحقيق العديد من النتائج المميزة.

كما توجه بالشكر إلى سلطان بن مجرن رئيس الوفد على متابعته وتشجيعه المستمر لمنتخباتنا المشاركة في مختلف المسابقات، مهنئاً أبناء الإمارات الأبطال ومنتخباتنا والاتحادات على الإنجازات التي تحققت في الدورة العربية.

وثمن أحمد الطيب جهود اللجنة المنظمة للدورة لإنجاح العرس العربي، متوجهاً بالشكر إلى الجزائر على الحفاوة والاستقبال التي حظيت بها الوفود المشاركة.

حصاد الإمارات

وأنهت الإمارات مشاركتها بحصيلة مميزة من الميداليات بواقع 27 ميدالية ملونة، حيث تصدر منتخب الشطرنج المشهد بخمس ميداليات ( 4 ذهبيات وفضية) بواقع ذهبيتي الفرق للرجال والسيدات، وثنائية لذهبية للشطرنج السريع والخاطف أحرزهما الأستاذ الدولي الكبير بطلنا سالم عبدالرحمن، وفضية الشطرنج السريع للاعبتنا روضة السركال.

وحصد منتخبنا الوطني للشراع الحديث والذي يضم مجموعة من الأبطال الواعدين 5 ميداليات ملونة بواقع ذهبية حققها البطل الصاعد خليفة الرميثي وفضية و3 برونزيات في بقية المسابقات.

وحقق منتخب المبارزة 3 ميداليات بواقع فضيتين في مسابقتي الفلوريه للرجال والإيبيه للسيدات إضافة إلى برونزية مسابقة الفرق للفلوريه.

وحقق منتخبنا الوطني للدراجات 3 ميداليات وهي فضية في سباق الفردي العام أحرزها دراج منتخبنا عبدالله جاسم آل علي، وميدالية برونزية في سباق الفرق ضد الساعة، وبرونزية سباق الفردي العام للفرق.

وقدم منتخب أصحاب الهمم حضوراً مميزاً في الدورة العربية بعد حصد 5 ميداليات بواقع فضية في مسابقة كرة السلة للكراسي المتحركة و4 برونزيات في منافسات ألعاب القوى.

مشاركة تاريخية

وتعتبر مشاركة منتخب الملاكمة تاريخية في الألعاب العربية بعد تحقيق بنات الإمارات ميداليتين برونزيتين لأول مرة على مستوى السيدات في تاريخ المشاركة العربية.

وعاد منتخب الكاراتيه إلى أرض الوطن بميداليتين برونزيتين في منافسات السيدات، كما حقق منتخبنا لألعاب القوى ميداليتين بواقع ميدالية في منافسات الرجال وميدالية في مسابقات السيدات.

تكريم المتطوعين

كرم أحمد الطيب مدير وفد الدولة المشارك في دورة الألعاب العربية، المتطوعين وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة في حفل أقيم في قرية الرياضيين بالعاصمة الجزائرية، مشيدا بجهودهم التي عززت التنظيم مؤكداً أن الجزائر أعادت الروح للدورة التي تصب في مصلحة تطوير مستوى الرياضيين العرب، وهنأ اللجنة المنظمة بالنجاح التنظيمي.

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