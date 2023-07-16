تنس الإمارات في «عربية الناشئين» بتونس

المصدر: دبي - البيان

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أعلن اتحاد الإمارات للتنس عن المشاركة في البطولة العربية للناشئين من 12 - 14 سنة، التي ستقام في تونس، أغسطس المقبل.

وتأتي المشاركة ضمن خطة الاتحاد لتوفير فرص تنافسية للاعبين لاكتساب الخبرة.

معسكر

واعتمد مجلس إدارة الاتحاد تنظيم معسكر تدريبي للاعبي منتخبات الأشبال والناشئين والشباب في تونس من 4 إلى 27 أغسطس المقبل، ويجمع أبرز اللاعبين الأشبال والناشئين الشباب المنتمين لمركز التدريب والتطوير الوطني في دبي، الذي يشرف عليه الاتحاد.

وأكد ناصر يوسف المرزوقي، الأمين العام للاتحاد، أن الهدف من المعسكر هو الاستعداد للبطولة العربية للناشئين وخلق فرصة احتكاك للاعبين تحقيقاً لاستدامة العمل الرياضي على مستوى استكشاف اللاعبين المواطنين وتطوير مواهبهم لمستقبل المنتخبات الوطنية، وبين أن المعسكر من شأنه أن يطور مستوى اللاعبين الناشئين.

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