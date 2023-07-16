«عمومية» انتخابات اللجنة الأولمبية الوطنية 22 أغسطس

المصدر: دبي- البيان

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أصدرت اللجنة الأولمبية الوطنية 3 تعميمات بشأن تنظيم إجراءات العملية الانتخابية للجنة خلال المرحلة المقبلة وما يسبقها من مراحل وخطوات قانونية تتطلب تطبيقها بصورة تسلسلية وفقاً لقواعد وأحكام النظام الأساسي المعمول بها،.

وتحدد عقد اجتماع الجمعية العمومية العادي لانتخاب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية للدورة الانتخابية 2021 - 2024 يوم 22 أغسطس المقبل في فندق أبراج الإمارات، وسيتم غلق باب الترشح للانتخابات الذي فتح في 12 يوليو في 31 منه، ويتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم 7 أغسطس المقبل.

ويتضمن التعميم رقم 29 لسنة 2023 هيكلة أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية، وحدد الاتحادات الرياضية الوطنية الأولمبية وغير الأولمبية الأعضاء بالجمعية العمومية للجنة الأولمبية الذين لهم حق التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية والترشح لعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية.

حيث تم تقسيمها إلى الاتحادات الرياضية الأولمبية الوطنية المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، والبالغ عددها 23 اتحاداً رياضياً، والاتحادات الرياضية غير الأولمبية الوطنية المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، التي يبلغ عددها 9 اتحادات.

كما تضمن التعميم الاتحادات الرياضية والجهات والمؤسسات العامة ذات العلاقة بالحركة الرياضية، والأعضاء بالجمعية العمومية للجنة الأولمبية، الذين ليس لهم حق التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية أو الترشح لعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية.

حيث شملت الاتحادات الرياضية الوطنية غير المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، إلى جانب ممثلي المؤسسات والجهات العامة ذات العلاقة بالحركة الرياضية الوطنية (لهم حق التحدث فقط).

وذكر التعميم الاتحادات الرياضية والممثلين الذين لديهم الحق في التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية للجنة الأولمبية وليس لهم حق الترشح لعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية.

موعد

واشتمل التعميم رقم 30 لسنة 2023 على مواعيد الترشح لانتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية وأعضاء الجمعية العمومية للجنة، الذين لهم حق التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية والترشح لعضوية مجلس إدارة اللجنة للدورة الانتخابية 2021 - 2024.

ووتم فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية 12 الجاري، سيتم غلق باب الترشح في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم 31 الجاري، على أن يتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين من قبل لجنة الانتخابات يوم 7 أغسطس المقبل، بينما يتم تطبيق الصمت الانتخابي نهاية الدوام الرسمي الذي يسبق المحدد للانتخابات بـ 48 ساعة.

اجتماع

وكشف التعميم عن موعد انعقاد الاجتماع العادي للجمعية العمومية، الذي يتضمن انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية وإعلان نهاية ولاية مجلس الإدارة الحالي، في يوم 22 أغسطس المقبل، علماً بأن استلام استمارات الترشح متوفرة خلال أيام العمل الرسمية من الساعة 11:00 صباحاً وحتى الساعة 3:00 عصراً في مقر اللجنة الأولمبية الوطنية.

وذلك من خلال مندوب الجهة وبموجب خطاب رسمي موقع وممهور بخاتم الجهة موضحاً به اسم المستلم وبيانات الهوية الوطنية وفئة الاستمارة الانتخابية المراد استلامها.

وعممت اللجنة على أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية بشأن الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادي لانتخاب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية للدورة الانتخابية 2021 - 2024، من خلال التعميم رقم 31 لسنة 2023 من أجل حضور اجتماع الجمعية العمومية العادي لانتخاب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية للدورة الانتخابية 2021 - 2024.

وذلك في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم 22 أغسطس المقبل في فندق أبراج الإمارات.

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