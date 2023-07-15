بعثة الإمارات تختتم مشاركتها في الدورة العربية بـ27 ميدالية ملونة

المصدر: وام

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اختتمت بعثة الإمارات مشاركتها في دورة الألعاب العربية الـ 15 بالجزائر، والتي أسدل الستار على منافساتها اليوم بمحصلة نهائية بلغت 27 ميدالية ملونة في 15 رياضة شاركت فيها الإمارات .

وحصد أبطال الإمارات 5 ذهبيات و6 فضيات و16 برونزية، منها 5 ميداليات لأصحاب الهمم، بواقع فضية واحدة، و4 برونزيات.

وهنأ سلطان بن مجرن، رئيس البعثة، الجمهورية الجزائرية واللجنة المنظمة على النجاح التنظيمي والصورة المشرقة للدورة، وأعرب عن سعادته بالإنجازات التي تمثل دعما للاعبين في استحقاقاتهم القادمة.

وجاءت ميداليات البعثة الإماراتية بواقع 5 ميداليات لمنتخب الشطرنج (ذهبيتي الفرق للرجال والسيدات، وذهبيتي الشطرنج السريع والخاطف للأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، وفضية الشطرنج السريع للاعبة روضة السركال).

وحصد منتخب الشراع الحديث 5 ميداليات ملونة؛ بواقع ذهبية اللاعب الصاعد خليفة الرميثي، وفضية لعادل خالد في منافسات (ألكا 7)، وبرونزية لضحى محمد آل بشر في منافسات فتيات (الكا 6)، وبرونزيتي مدية النيادي في منافسات ( أوبتمست) تحت 12 سنة، وفي فردي الفتيات.

وحقق منتخب المبارزة مشاركة تاريخية، وحصد 3 ميداليات (فضيتين في مسابقتي الفلوريه للرجال والإيبيه للسيدات، وبرونزية الفرق للفلوريه).

وحصد منتخب الدراجات 3 ميداليات (فضية سباق الفردي العام لعبد الله جاسم آل علي، وبرونزية الفرق ضد الساعة، وبرونزية الفردي العام للفرق).

وحقق أصحاب الهمم حضوراً مميزاً في الدورة؛ وحصدوا 5 ميداليات (فضية في مسابقة كرة السلة للكراسي المتحركة و4 برونزيات في ألعاب القوى).

وحققت لاعبات منتخب الملاكمة مشاركة تاريخية بميداليتين برونزيتين لأول مرة على مستوى السيدات في تاريخ المشاركة العربية.

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