«جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي» تحـفّــز أُنس جابر للفوز بلقب ويمبلدون

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

هنأت «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»؛ إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، البطلة التونسية أُنس جابر، المصنفة سادسة عالمياً، بمناسبة تأهلها إلى نهائي بطولة ويمبلدون للتنس للعام الثاني على التوالي، وتمنت الجائزة للبطلة العربية الفوز في نهائي البطولة عندما تواجه التشيكية ماركيتا فوندروشوفا في نهائي ويمبلدون اليوم.

وستخوض أُنس جابر النهائي الثالث لها في بطولات الجائزة الكبرى للتنس خلال 12 شهراً فقط بعد أن حلت ثانية في ويمبلدون في يوليو 2022 وثانية في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في سبتمبر 2022، وتسعى إلى المجد وتحقيق لقب ويمبلدون بعبور منافستها التشيكية في موقعة النهائي.

تكريم

وكانت «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، كرمت البطلة التونسية في بداية مشوارها نحو البطولات العالمية، حيث تم منحها جائزة «رياضي عربي متميز» ضمن الدورة الثالثة للجائزة في العام 2011، عندما كانت تبلغ من العمر 16 عاماً بعد فوزها بلقب الناشئات في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان غاروس» إحدى بطولات الجائزة الكبرى للتنس.

حيث تسلمت الجائزة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس الجائزة، ووقفت على منصة التكريم وسط نخبة من المبدعين الرياضيين العرب في مختلف مجالات العمل الرياضي، وتحرص الجائزة على متابعة تطور النجمة التونسية العربية وتحفزها لتحقيق المزيد من الإنجازات غير المسبوقة للتنس العربي والأفريقي.

تأهل

وتأهلت أُنس جابر إلى نهائي بطولة ويمبلدون للتنس للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد تغلبها على البيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية عالمياً، وكانت خسرت نهائي النسخة الماضية من البطولة أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا.

تمتلك أُنس جابر فرصة كبيرة للظفر بأول لقب لبطولات الجائزة الكبرى وتواجه التشيكية ماركيتا فوندروشوفا في النهائي اليوم.

تألق ديوكوفيتش

من ناحية أخرى، تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش «حامل اللقب» للمباراة النهائية في ويمبلدون على مستوى الرجال، للمرة التاسعة في مسيرته، بفوزه على الإيطالي الشاب يانيك سينر بثلاث مجموعات 6-3 و6-4 و7-6 (7-4)، ويسعى ديوكوفيتش إلى إحراز لقبه الثامن في ويمبلدون في النهائي الذي يقام غداً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز