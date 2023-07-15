انطلاق المعسكر الداخلي لحكام كرة القدم

المصدر: دبي - البيان

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انطلق، أمس، المعسكر الداخلي لحكام كرة القدم، الصف الثاني، الذي تنظمه لجنة الحكام في اتحاد الكرة، من 13 إلى 16 الجاري، في دبي بمشاركة 46 حكماً، مُكلفين بإدارة مباريات دوري المحترفين تحت 21 سنة، ويأتي التجمع في مستهل البرنامج الفني لإدارة الحكام، استعداداً للموسم الرياضي المقبل.

ويتضمن برنامج المعسكر محاضرات نظرية يقدمها لي بروبرت مدير إدارة الحكام، وعصام عبدالفتاح المدير الفني الجديد للحكام، وصالح المرزوقي وسلطان ساحوه، فريق عمل حكام المراحل السنية، ويتطرق لشرح تعديلات القانون الجديدة وتحليل بعض الحالات التحكيمية، بالإضافة لكيفية التحرك الصحيح خلال المباراة، ورصد الحالات داخل منطقة الجزاء وحالات التسلل.

من جهة أخرى، تقيم إدارة الحكام اختبارات لياقة بدنية لحكام الفريق الأول وحكام الصف الثاني في الفترة من 20 إلى 22 الجاري، على ملاعب اتحاد الكرة بدبي.

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