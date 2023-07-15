الجولة الثالثة لدوري قفز الحواجز اليوم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت مبادرة الروح الإيجابية، بالتعاون مع الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة دبي، وشركة «في سلاش»، بطولة «الروح الإيجابية» لكرة القدم الإلكترونية لنزلاء المؤسسات (البلايستيشن)، الهادفة إلى نشر الروح الإيجابية والرياضية للنزلاء.

تدشين

و دشن العميد صلاح جمعة بوعصيبة، نائب المدير العام في المؤسسة فعاليات البطولة بمتابعة العميد مروان عبدالكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، ويشارك في البطولة 161 من نزلاء المؤسسات. وقال العميد صلاح جمعة بوعصيبة: إن إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، تحرص على تنظيم الأنشطة الرياضية وإشراك النزلاء في منافساتها لانعكاسها الإيجابي على صحتهم وحياتهم.

وأكد أن البطولة تأتي في إطار حرص شرطة دبي الدائم على تأهيل وتدريب نزلاء المؤسسة من خلال حزمة من الفعاليات والأنشطة والبرامج الهادفة إلى إعداد بيئة صحية واجتماعية ورياضية وثقافية.

مبادرات

وأكدت فاطمة بوحجير منسقة مبادرة الروح الإيجابية، أن البطولة تأتي في إطار المبادرات المجتمعية التي تعكف شرطة دبي على تنظيمها على مدار العام في إطار رسالتها الهادفة إلى نشر الإيجابية وتعزيز قيم التسامح والتعايش، إلى جانب دعم مختلف شرائح المجتمع بمن فيهم النزلاء في المؤسسات العقابية والإصلاحية في الجانب الرياضي والتوعوي والصحي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز