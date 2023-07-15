الجولة الثالثة لدوري قفز الحواجز الصيفي تنطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنظم «أكاديمية بوذيب»، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، الجولة الثالثة من الدوري الصيفي لقفز الحواجز من 8 أشواط، اليوم وغداً، مع تخصيص جوائز مالية مجزية لأصحاب المراكز الأولى.

ويهدف الدوري الصيفي لقفز الحواجز، إلى رفع أداء الفرسان المبتدئين، وتطوير مهاراتهم، على ارتفاعات وفئات مختلفة، للأطفال والمبتدئين، والخيول الصغيرة، بالإضافة لفئة المحترفين.

وقال أحمد الجنيبي مدير البطولة، إن الملتقى الصيفي لقفز الحواجز بصالة سلطان الكبرى، بأكاديمية بوذيب، يسهم في تطوير قدرات الفرسان، وتنمية مهاراتهم عبر البرامج التدريبية والتنافسية التي يتم تنظيمها في الأكاديمية.

وذكر أن صالة «سلطان الكبرى»، المخصصة لاستقبال الفرسان المشاركين في الملتقى الصيفي جُهّزت بمواصفات عالية لاستقبال 245 خيلاً، وأن الأجواء المثالية فيها تحفز المشاركين على المنافسة بقوة وإبراز مهاراتهم.

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