الشطرنج و«الشراع» يلمعان بالذهب

المصدر: الجزائر - علي الظاهري ومسعد عبدالوهاب

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عاش وفد الإمارات ليلة لا تنسى في دورة الألعاب الرياضية «الجزائر 2023» شهدت عزف السلام الوطني للإمارات أكثر من مرة بتتويج الأبطال في النسخة الـ 15 للألعاب العربية.

والتي تختتم اليوم، حيث تم تتويج منتخبي الشطرنج والشراع بالذهب، كما صعد أبطالنا وبطلاتنا على منصة التتويج مرات عدة محققين الميداليات الفضية والبرونزية في الشراع الحديث والملاكمة والدراجات والكاراتيه.

وأقيم حفل تتويج منتخب الشراع بحضور يوسف سيف بن سباع آل علي، سفير الدولة لدى الجزائر.

وبلغ رصيد الإمارات في الألعاب العربية 27 ميدالية ملونة بعد إضافة أبطالنا 10 ميداليات جديدة، خلال اليومين الماضيين بواقع ذهبية لسالم عبدالرحمن في الشطرنج الخاطف، وذهبية وفضية و3 برونزيات للشراع الحديث، وفضية وبرونزية للدراجات، وبرونزيتين للكاراتيه.

ليبلغ حصاد بعثة الإمارات قبل الختام اليوم 5 ميداليات ذهبية و6 ميداليات فضية و16 ميدالية برونزية، ومن ضمن العدد الإجمالي 5 ميداليات لأصحاب الهمم بواقع فضية و4 برونزيات.

ذهب «الأذكياء»

واحتكر منتخبنا الوطني للشطرنج الميداليات الذهبية في بطولات «الأذكياء» بعد إحراز الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن الذهبية الثانية له والرابعة لشطرنج الإمارات بفوزه بالمركز الأول في الشطرنج الخاطف للرجال ليظفر منتخبنا مع ختام المشاركة بـ 5 ميداليات بواقع 4 ذهبيات لفريق الرجال والسيدات وذهبيتي الشطرنج الخاطف والسريع لسالم عبد الرحمن وميدالية فضية حققتها روضة السركال في الشطرنج السريع.

أبطال الشراع

وحقق منتخبنا الوطني للشراع الحديث 5 ميداليات ملونة في ختام مشاركته بمنافسات الفردي، وتوج بطلنا الواعد خليفة الرميثي بذهبية فئة «اوبتمست» تحت 12 عاماً، وأحرزت مدية النيادي المركز الثالث والميدالية البرونزية، كما حققت الميدالية البرونزية في فئة الفتيات.

وتوج قائد منتخبنا الوطني للشراع عادل خالد بالميدالية الفضية في الفئة الأولمبية «ألكا 7»، فيما نالت ضحى آل بشر الميدالية البرونزية في الفئة الأولمبية لمنافسات «ألكا 6».

تألق الدراجات

وتألق منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية بحصد ميداليتين فضية وبرونزية في سباق الفردي العام لمسافة 120 كلم بعد فوز عبدالله جاسم آل علي بالمركز الثاني في منافسات الفردي.

بينما أحرز المنتخب البرونزية في مسابقة الفرق والذي ضم جابر المنصوري وخالد معيوف وعبدالله الحمادي وسيف الكعبي وأحمد المنصوري إلى جانب وصيف مسابقة الفردي عبدالله آل علي، ليختتم منتخب الدراجات مشاركته العربية برصيد 3 ميداليات جاءت الافتتاحية عبر برونزية السباق الافتتاحي للفرق ضد الساعة.

تتويج الكاراتيه

وشهدت القاعة البيضاوية في الجزائر تتويج لاعبة منتخب الكاراتيه للسيدات حوراء العجمي بالميدالية البرونزية لمسابقة الكوميتيه تحت 50 كلغم، كما توجت سارة العامري ببرونزية الكوميتيه لوزن تحت 61 كلغم. وحرم المرض المفاجئ لاعبة المنتخب فاطمة سالم من المشاركة في منافسات اليوم الثاني للكوميتيه والتي خاضها سليمان الملا العائد من الإصابة لكنه لم يتأهل من دور المجموعات.

رفع الأثقال

أسفرت نتائج منافسات رفع الأثقال عن حصول مي المدني لاعبة منتخبنا على المركز الرابع في منافسات وزن 89 كلغم، فيما احتل لاعبنا عيسى رجب المركز السادس في منافسات وزن 71 كلغم.

كرة الطاولة

اختتم منتخبنا لكرة الطاولة مشاركته بالخسارة أمام السعودية في منافسات الفردي ضمن التصفيات المؤهلة لدور الـ 16، وقال أحمد الحمادي إداري المنتخب، كسبنا لاعبين ينتظرهم مستقبل كبير في اللعبة بعد تقديم أداء مميز أمام أقوى المنتخبات المصنفة أبرزها السعودية.

سر نجاح الدراجات

أعرب عبدالله آل علي دراج منتخبنا عن سعادته بإحراز الميدالية الفضية في سباق الفردي رغم الظروف الصعبة في السباق، مشيداً بجهود زملائه الدراجين الذين بذلوا أقصى ما لديهم للتمثيل المشرّف لدولة الإمارات، وأكد أن سر إنجاز الدراجات بالدورة يكمن في روح الفريق الواحد.

وقال بدر ثاني مدرب منتخب الدراجات للرجال، إن دراجات الإمارات جاءت إلى البطولة من أجل حصد أكبر عدد من الميداليات، لكن ظروف السباق لم تخدم المنتخب من بينها ارتفاع درجات الحرارة، مشيداً بجهود دراجي المنتخب الذين حرصوا على بذل قصارى جهدهم للتمثيل المشرّف، إلى جانب مشاركة الدراجة الواعدة مروة سلمان والتي تعتبر من أصغر المشاركات في سباق الدراجات خلال الدورة.

الكاراتيه على المسار الصحيح

أكد أحمد سالم إداري منتخب الكاراتيه، أنّ منتخبات اللعبة تسير على الطريق الصحيح، وإن اعتذار اللاعبة فاطمة سالم جاء بسبب المرض وكانت مرشحة قوية للوصول إلى النهائي.

، والاتحاد كان يراهن عليها لتحقيق إنجاز، كما أن سليمان سليمان الملا أدى المطلوب فهو عائد من إصابة طويلة دامت عاماً ونصف، ويتم تأهيله وإعداده للاستحقاقات المقبلة، واستفاد من مشاركته في الدورة، والأمور تمضي على المسار الصحيح وفق تخطيط الاتحاد.

طائرة السيدات الرابع

اختتم منتخب الطائرة للسيدات مشاركته بتحقيق المركز الرابع في البطولة بعد أداء مشرف في مباراة تحديد الثالث والرابع، وخسر من الأردن 2 - 3، بعد أداء مشرف، وكان الطرف الأفضل في المباراة وتقدم في الشوط الأول بفارق 5 نقاط قبل أن يكسبه المنافس 25 - 23 بأخطاء ناتجة عن عدم التركيز.

واستهل منتخب الإمارات الشوط الثاني متقدماً ولكنه عاد لعدم التركيز الدفاعي ليسجل 19 - 25. واشتعل الموقف في الشوط الثالث وينجح «الأبيض» في الفوز بالشوطين الثالث والرابع بنتيجة 25 - 22، و25 - 19، وتبلغ المباراة قمة الإثارة في الشوط الخامس الفاصل الذي سارت أحداثه نقطة بنقطة حتى تمكن المنتخب الأردني من حسمه لصالحه 15 - 13 ويكسب المباراة والبرونزية.

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