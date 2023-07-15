أحمد بن حمدان: إنجازات الشراع تؤكد تميز مواهبنا

المصدر: أبوظبي - البيان

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أهدى الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، إنجازات منتخب الإمارات للشراع الحديث المشرفة في دورة الألعاب العربية بالجزائر إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات،مشيداً بالمستوى المتميز للمنتخب في الدورة ونجاح عناصره في الصعود إلى منصة التتويج 5 مرات بعدما حصدوا ذهبية وفضية وثلاث برونزيات وقال:

عززت هذه الميداليات من رصيد وفدنا المشارك في الحدث، ليؤكدوا بالإنجاز قدراتهم وإمكانياتهم التي جعلت الثقة بهم كبيرة لتشريف رياضة الإمارات والعودة بحصاد ثمين لنثبت أن الإمارات تملك مواهب متميزة نأمل في صقلها وإتاحة الفرصة لها لتحقيق المزيد من النجاحات.

تهنئة

وهنأ رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، وفد الإمارات في الجزائر وبعثة منتخب الشراع الحديث على النتائج المبهرة التي تحققت والحصاد الكبير من خلال تألق البطل الصاعد خليفة الرميثي الذي عانق ذهبية «أوبتمست تحت 12 سنة»، وبطلنا عادل خالد الذي حصد الميدالية الفضية في منافسات «ألكا 7» وبطلتينا ضحى محمد آل بشر التي حصدت برونزية فتيات «الكا 6» ومدية النيادي التي تألقت في منافسات «أوبتمست» محققة ثنائية برونزية تحت 12 سنة وبرونزية الفردي.

شكر

وحرص الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان على توجيه الشكر إلى اللجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة على الدعم المتواصل والمتابعة المستمرة كما ثمن جهود الأندية الرياضية البحرية والأكاديميات في تقديم وصقل المواهب وفي مقدمتها نادي أبوظبي للرياضات البحرية كما ثمن اهتمام يوسف سيف بن سباع آل علي سفير الدولة لدى الجزائر وسلطان بن مجرن رئيس وفد الإمارات.

وقال: هذا الإنجاز جاء ليؤكد التميز التاريخي لرياضة الشراع الحديث مع وفود الدولة في الملتقيات العربية حيث سبق لأبطال هذه الرياضة الفوز في الدورة الحادية عشرة عام 2007 بجمهورية مصر بذهبيتين وفضية ثم أهدوا الدولة ميداليتين في الدورة الثانية عشرة عام 2011 بدولة قطر هما ذهبية وبرونزية وها هم يعودون من الجزائر بخمس ميداليات ملونة ذهبية وفضية وثلاث برونزيات.

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