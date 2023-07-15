«أوليه البحرينية» تحلّق بلقبي «خليجي الأكاديميات»

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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توج الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير مكتب شؤون المواطنين في عجمان، أكاديمية أوليه البحرينية بطلاً للنسخة السادسة لمهرجان كواترو للأكاديميات الخليجية لكرة القدم لفئتي 12 سنة و14 سنة، وأقيمت البطولة في عجمان بملاعب مركز كواترو تحت رعاية الشيخ عبدالعزيز النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان.

وجاء حفل الختام متميزاً وجرت مراسم التتويج بحضور أحمد الرئيسي رئيس اللجنة المنظمة، وعبدالعزيز عبدالله المشرف العام، وعبدالله البكر ممثل دائرة التنمية السياحية في عجمان الراعي الرئيس والرسمي للبطولة، وعادل الهاشمي مالك «لافيش» الراعي الذهبي.

سيطرة

وسيطر «الأحمر البحريني» على منصة التتويج وحصد الذهب وحلق باللقب المرة الثالثة على التوالي، ووصل فريقا أكاديمية أوليه تحت 12 سنة و14 سنة لنهائي البطولتين وترافقا يداً بيد بالصعود إلى منصة التتويج بعد أن فازا على فريقي الأكاديمية الأرجنتينية 3 - 0 و2 - 1 على مستوى الفئتين. وشمل التكريم في حفل الختام، الشركات الراعية بدروع تذكارية.

نجوم البطولة

وتم تكريم نجوم البطولة الذين يشكلون مستقبل الكرة الخليجية من فئة 12 سنة وهم: أحمد عبدالرحمن أحمد لاعب أكاديمية سفينتين فور الكويتية الحائز لقب أفضل لاعب في البطولة، ودرفيك اوكيجن لاعب أكاديمية أوليه البحرينية الحائز لقب أفضل حارس، والإماراتي راشد سعيد المري مهاجم الأكاديمية الأرجنتينية الحائز لقب هداف البطولة ونال الكويتي حمود الشارخ لقب أفضل لاعب جماهيري.

والعُماني عمار الشيزاوي لقب أفضل صانع ألعاب، والكويتي عمر مشعل أفضل مدافع، والإماراتي سعيد جاسم أفضل مدرب، والبحريني محمود حسن أفضل إداري. ونال فريق سفينتين فور الكويتي لقب الفريق المثالي.

أفضل لاعب

وفي فئة 14 سنة، نال غيث الغيثي من سمارت العُمانية لقب أفضل لاعب، والإماراتي علي جاسم الأميري من الأكاديمية الأرجنتينية لقب أفضل حارس، وزميله حمزة علي خليل لقب هداف البطولة، والعراقي كرار حسين من أكاديمية العطار أفضل لاعب جماهيري، وأحمد بن جميع من البحرين أفضل صانع ألعاب، والسعودي تركي عبدالله من أكاديمية القصيم أفضل مدافع، وميلان من أوليه البحرينية أفضل مدرب.

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