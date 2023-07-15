اتفاقية تعاون بين «فيفا» الطبي بدبي و«موف» السعودي

المصدر: (الرياض - وام)

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وقّع مركز «فيفا» الطبي المتميز بدبي، اتفاقية تعاون مع مركز «موف» للطب الرياضي الشامل في الرياض، لتعزيز التعاون المشترك.

جرى التوقيع في العاصمة السعودية بحضور الدكتور مراد الغرايري مدير مركز فيفا بدبي، والدكتور مبارك المطوع المدير التنفيذي لمركز «موف».

يتم بموجب الاتفاقية تبادل الخبرات بين الطرفين ، بالإضافة للإحاطة الطبية باللاعبين، سواء في البلدين أو النجوم العالميين الذين يتوافدون على المنطقة. ومن المنتظر أن تسهم الاتفاقية في تحقيق أعلى معايير خدمة الرعاية الصحية وتأهيل الرياضيين بالمنطقة، خاصة في ظل المكانة المتميزة التي تحظى بها الرياضة في البلدين.

يتزامن توقيع الاتفاقية مع بدء التحضير لاستضافة دبي للمؤتمر الثامن للجمعية الأوروبية للطب الرياضي، والمقرر في سبتمبر المقبل، والذي من المتوقع أن يشارك فيه ألف مختص، و 5 من مراكز «فيفا» الطبية بالعالم، والعديد من الأطباء بأشهر الأندية والمنتخبات العالمية.

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