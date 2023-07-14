حصيلة بعثة الإمارات ترتفع لـ27 ميدالية بالدورة العربية

المصدر: وام

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رفعت بعثة الإمارات رصيدها في دورة الألعاب العربية في الجزائر، إلى 27 ميدالية ملونة بواقع 5 ذهبيات و6 فضيات و16 برونزية، من بينها 5 ميداليات لأصحاب الهمم بواقع فضية واحدة و4 برونزيات.

وارتفعت المحصلة، بعدما فرض منتخب الشطرنج سيطرته على الميداليات الذهبية في منافسات الدورة، حيث أحرز الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، الميدالية الذهبية الثانية له والرابعة لشطرنج الإمارات، عبر مسابقة الشطرنج الخاطف للرجال.

وبهذا، جمع منتخب الشطرنج 5 ميداليات بنهاية المنافسات بواقع 4 ذهبيات لفرق الرجال والسيدات، ومسابقتي الشطرنج الخاطف والسريع لسالم عبدالرحمن، وميدالية فضية حققتها روضة السركال في الشطرنج السريع.

ورفع منتخب الشراع محصلته في ختام المشاركة إلى 5 ميداليات بنهاية منافسات الفردي، وفاز البطل الواعد خليفة الرميثي بذهبية فئة "اوبتمست" تحت 12 عاماً، وأحرزت مدية النيادي المركز الثالث والميدالية البرونزية في نفس المسابقة، إضافة إلى الميدالية البرونزية أيضا في فئة الفتيات.

كما فاز عادل خالد، قائد منتخب الشراع، بالميدالية الفضية في الفئة الأولمبية "ألكا 7"، ونالت ضحى آل بشر البرونزية في الفئة الأولمبية لمنافسات "ألكا 6".

وأحرز منتخب الدراجات الهوائية، ميداليتين (فضية وبرونزية) في سباق الفردي العام لمسافة 120 كم، بعد فوز عبدالله جاسم آل علي بالمركز الثاني في منافسات الفردي، وأحرز المنتخب البرونزية في مسابقة الفرق.

وضم الفريق جابر المنصوري وخالد معيوف وعبدالله الحمادي وسيف الكعبي وأحمد المنصوري إلى جانب وصيف مسابقة الفردي عبدالله آل علي، ليختتم منتخب الدراجات مشاركته العربية برصيد 3 ميداليات جاءت الافتتاحية عبر برونزية السباق الافتتاحي للفرق ضد الساعة.

وشهدت القاعة البيضاوية في العاصمة الجزائرية تتويج حوراء العجمي لاعبة منتخب الكاراتيه للسيدات بالميدالية البرونزية لمسابقة الكوميتيه تحت 50 كجم، كما توجت سارة العامري ببرونزية مسابقة الكوميتيه لوزن تحت 61 كجم.

واختتم منتخب الطائرة للسيدات مشاركته بتحقيق المركز الرابع في الدورة بعد خسارة مباراة تحديد الثالث والرابع أمام المنتخب الأردني 2-3.

وأسفرت نتائج منافسات رفع الأثقال عن حصول مي المدني لاعبة منتخب الإمارات على المركز الرابع في منافسات وزن 89 كجم، واحتل عيسى رجب المركز السادس في منافسات وزن 71 كجم.

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