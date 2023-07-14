«الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» يطلق برنامج قادة المستقبل

المصدر: الشارقة - البيان

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أطلق نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، دورة جديدة من برنامج «قادة المستقبل»، برعاية مجلس الشارقة الرياضي، وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، وتزامناً مع فعاليات البرنامج الصيفي «عطلتنا غير» الذي يقام في فرع النادي بمنطقة الرمثاء ويستمر حتى العاشر من أغسطس المقبل.

وقال أحمد عبد الرحمن العويس، رئيس مجلس إدارة النادي، إن إطلاق البرنامج يأتي امتداداً لمبادرات سابقة نظمها النادي وحققت مكاسب إيجابية بتعزيز الثقة لدى الرياضيين الصغار، الذين أصبح الكثير منهم في وقتنا الحاضر أبطالاً يشهد لهم بالتميز.

وأضاف: نواصل تنظيم هذه المبادرة لإعداد قادة رياضيين جدد، وبما يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، باعتبار أطفال اليوم قادة المستقبل، ونشكر المشرفين على تنفيذ البرنامج وأولياء الأمور على مساهمتهم الفاعلة بالعمل على نجاح المبادرة.

وأكد العويس، أن الدورة تعزز المسؤولية لدى المشاركين وتحسن لديهم موهبة اتخاذ القرار المناسب عند التعامل مع التحديات، وتختصر الوقت في بناء النموذج المميز رياضياً وثقافياً وبما يخدم المجتمع مستقبلاً.

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