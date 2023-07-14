الإمارات ترفع رصيدها إلى 17 ميدالية في «الألعاب العربية»

المصدر: الجزائر- علي الظاهري ومسعد عبدالوهاب

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ارتفع رصيد بعثة الإمارات في دورة الألعاب العربية بنسختها الـ 15 بالجزائر، إلى 17 ميدالية ، بواقع 3 ذهبيات و4 فضيات و10 برونزيات، وأضاف لاعبونا ولاعباتنا 4 ميداليات جديدة، وأحرز الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن ذهبية الشطرنج السريع، في منافسات الرجال، بجمعه 8.5 نقاط، وحققت بطلتنا روضة السركال الميدالية الفضية في فئة السيدات برصيد 7 نقاط، ليرفع شطرنج الإمارات رصيده إلى 4 ميداليات، بواقع 3 ميداليات ذهبية وفضية.

وتوج منتخب الإمارات لسلة الكراسي المتحركة بالميدالية الفضية، بحلوله ثانياً بعد المنتخب الجزائري البطل، الذي فاز على منتخبنا في المباراة النهائية بنتيجة 87 - 38.

وحقق منتخب المبارزة للسيدات، المكون من نورا البريكي، والهيام البلوشي وشما العبري، برونزية مسابقة الفرق للفلوريه، ليرتفع رصيد مبارزة الإمارات إلى 3 ميداليات في الدورة، وكان منتخب الرجال المكون من حمد الجلاف وخالد المرزوقي وخليفة الكعبي، حقق فضية الفلوريه للفرق، فيما نال منتخب السيدات المكون من فجر المرزوقي وزينب الحوسني وشيخة الزعابي، فضية مسابقة الإيبيه.

تابع المنافسات يوسف سيف بن سباع آل علي سفير الدولة لدى الجزائر، وسلطان بن مجرن رئيس وفد الدولة في الدورة.

وقام سلطان بن مجرن بإهداء وزير الشباب والرياضة الجزائري، عبدالرحمن حماد، درع اللجنة الأولمبية الوطنية، بحضور يوسف سيف بن سباع آل علي، وذلك على هامش المباراة النهائية لبطولة كرة السلة للكراسي المتحركة، التي جمعت منتخبي الإمارات والجزائر.

وأهدى سلطان بن مجرن إنجازات لاعبي ولاعبات الإمارات، إلى القيادة الرشيدة، وإلى شعب الإمارات، مؤكداً أن ما حققوه بعد فترة إعداد قصيرة، يعد إنجازاً بكل المقاييس، ويؤكد أن أبناء الإمارات على قدر التحديات دائماً.

وتابع: الشطرنج حقق إنجازاً كبيراً، والمبارزة سجلت اسمها في سجل تاريخ الألعاب العربية بتميز، ونأمل التوفيق لرياضة الإمارات في كل الاستحقاقات.

المركز الثالث

من ناحية أخرى، يواجه منتخبنا الوطني لكرة الطائرة للسيدات، اليوم، نظيره التونسي، في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية، فيما يختتم منتخبنا للدراجات الهوائية مشاركته في الدورة، عبر سباق الفردي العام لمسافة 146.5 كلم في مدينة تيبازة، وتضم قائمة المنتخب 6 دراجين، هم: أحمد المنصوري، سيف الكعبي، جابر المنصوري، عبدالله آل علي، عبدالله الحمادي وخالد معيوف. بينما أنهت لاعبتنا مروة سلمان مشاركتها في سباق الفردي العام للسيدات في المركز 15.

وأسفرت نتائج كرة الطاولة عن خسارة ثنائي منتخبنا الوطني عبدالله البلوشي وعلي الحواي، في منافسات ربع نهائي الزوجي، أمام المنتخب السعودي، بنتيجة 0 - 3، وتغلبت لاعبتنا حوراء العجمي على لاعبة السعودية في أولى مبارياتها بمنافسات الكوميتيه بنتيجة 7 - 4، ثم خسرت من لاعبة الجزائر 1 - 2 في دور المجموعات، وفازت سارة العمري على الأردنية 6 - 0، قبل أن تخسر من لاعبة المغرب.

مغادرة

على الجانب الآخر، غادرت أمس منتخبات المبارزة والملاكمة وكرة السلة للكراسي المتحركة، عائدة إلى أرض الوطن، بعد انتهاء مشاركتها في الدورة.

مكسب كبير

وأعرب طارق الياسي قائد منتخبنا لسلة الكراسي المتحركة، عن سعادته بحصد الميدالية الفضية في الدورة، وسط منافسة قوية من نخبة المنتخبات العربية، مشيراً إلى أنهم خاضوا البطولة بطموح حصد الذهب، لكن العديد من التحديات واجهت المنتخب، أبرزها الإصابات، وغياب بعض العناصر الأساسية، وقال: الميدالية الفضية تعتبر مكسباً.

إنجاز

وقال إسماعيل المرزوقي مدير منتخب الإمارات لسلة الكراسي المتحركة، إن حصد الميدالية الفضية إنجاز رائع، ونهنئ الإمارات بها ، وبأن لديها فريقاً قادراً على مقارعة الأقوياء على المستويات العربية والقارية والعالمية، ونهدي الإنجاز إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، ونشكر اللجنة الأولمبية التي أتاحت لنا الفرصة للمشاركة، التي أثمرت هذا الإنجاز الكبير، والذي تحقق في ظروف صعبة.

وأضاف: خاض المنتخب المنافسات، في ظل نقص عددي لأبرز لاعبيه للإصابات، علاوة على المشاركة في بطولات خارجية أخرى مصنفة، كما افتقدنا جهود الكابتن طارق الياسي في مباراتين، خسرهما الفريق، لأن اللاعب هو عقل الفريق وقائد هجماته.

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