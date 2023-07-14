«الإمارات المفتوحة للمواي تاي» تنطلق في دبي اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق اليوم في دبي بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي للرجال والسيدات في «فيستيفال دبي أرينا»، بتنظيم اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ. وأعلن 185 لاعباً يمثلون 35 نادياً التحدي والتنافس على ألقاب 24 وزناً في البطولة، ويشهد اليوم الأول انطلاق الدور التأهيلي بـ 70 نزالاً، وتستكمل مواجهات الدور التأهيلي غداً على أن تختتم منافسات البطولة بعد غدٍ بنزالات ومواجهات الدور النهائي.

وتشهد البطولة مشاركة مميزة وإقبالاً كبيراً من اللاعبين والأندية من داخل وخارج الدولة، حيث أتيحت الفرصة لمشاركة اللاعبين من عمر 17 وحتى 40 عاماً، للتنافس. واكتملت أمس عمليات قياس الوزن والفحص الطبي للمشاركين كما جرت القرعة الرسمية للبطولة وتم تحديد المواجهات بين المشاركين.

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