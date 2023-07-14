أنس جابر إلى نهائي ويمبلدون للعام الثاني   

المصدر: (لندن - أ ف ب)

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تأهلت التونسية أنس جابر، إلى نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للعام الثاني توالياً بتغلبها على البيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية عالمياً معوضة تأخرها بمجموعة إلى فوز 6 - 7 (5 - 7)، 4 - 6، 3 - 6 وحققت أنس جابر لقب وصافة البطولة في العام الماضي بعد خسارتها في النهائي أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، وستكون جابر المصنفة «السادسة عالمياً» أمام فرصة للظفر بأول لقب كبير في مسيرتها عندما تواجه التشيكية ماركيتا فوندروشوفا في نهائي البطولة الحالية.

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