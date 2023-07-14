دبي ترسّخ مكانتها مركزاًعالمياً للألعاب والرياضات الرقمية

المصدر: دبي - البيان

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نجحت الدورة الثانية من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2023، التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، في استقطاب نحو 27 ألف زائر، خلال الفترة الممتدة بين 21 و25 يونيو الماضي، بمركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي.

وأسهمت فعاليات المهرجان في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للألعاب والرياضات الرقمية، ووجهة لاستكشاف مستجدات صناعة الألعاب بالمنطقة، وعززت من تجربة المشاركين والزوار من عشاق الألعاب على حد سواء،

وشهد المهرجان العديد من الفعاليات الحماسية والبطولات الإقليمية والدولية والمسابقات الشائقة والتكنولوجيا المتقدمة والأجواء التفاعلية، بمشاركة نخبة من أبرز المؤثرين في العالم.

واحتضن المهرجان مجموعة من المواقع المتميزة والبطولات المتنوعة وتقنيات الألعاب المتطورة، وأبرز المؤثرين في تلك الصناعة بالعالم، كما أتاح للزوار فرصة حضور عروض الأزياء التنكرية، وقدم من خلال المناطق التفاعلية العديد من الأنشطة المجتمعية الشائقة، التي عززت من تجربة المشاركين والزوار، ومن المتوقع أن يشهد المهرجان في الدورات المقبلة تنظيم المزيد من الفعاليات الاستثنائية.

وقدم المهرجان الفرصة لنجوم الألعاب الإلكترونية لاستعراض مهاراتهم المتميزة، ومواهبهم الاستثنائية عبر مجموعة من المباريات المكثفة مثل «Fall Guys» و«Fortnite» و«Rocket League» و«FIFA 23» و«Overcooked» و«Street Fighter 6» و«Call of Duty»، وعززت المسابقات الحماسية والتكنولوجيات المتطورة والأجواء التفاعلية من مكانة دبي مركزاً عالمياً للألعاب والرياضات الرقمية.

وتتيح دبي لعشاق الرياضات الإلكترونية من المبتدئين والمتمرسين الفرصة لاستكشاف عالم الألعاب الآسر في الإمارة على مدار العام، وتمكنهم من التعرف على مستجدات صناعة الألعاب، عبر مجموعة من الوجهات الترفيهية والتفاعلية المتطورة، وستفتح المجال أمامهم للمشاركة في فعاليات مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية لعام 2024.

وتضم دبي 12 مركزاً من أفضل المراكز المخصصة للألعاب، وهي: مركز ريلز في أبراج بحيرات جميرا، ويعتبر محطة تجمع أشهر لاعبي المنطقة، كما يوفر فندق روڤ وسط المدينة أول غرفة فندقية في المنطقة مصممة للاعبين، ومجهزة بأحدث المعدات يقدم قائمة من الوجبات مستوحاة من شخصيات عالم الألعاب الرقمية، وتوفر«إكس سترايك»، تجارب محاكاة القتال مع الألعاب التنافسية للاعبين من جميع الأعمار، بالإضافة إلى التكنولوجيا المتطورة لنظام الاستهداف بالليزر.

وتعد «ذا آركايد باي هب زيرو»، في الخوانيج ووك، أول حديقة ترفيهية مستوحاة من عالم الألعاب في المنطقة، ويعد«كيو كلاب» من أبرز مراكز الألعاب في دبي، ويستضيف بطولات لمحبي التحدي لأبرز الألعاب، من بينها «دوتا 2» و«دوري الأساطير».

ويوفر «ويف هاوس دبي» في فندق أتلانتس النخلة جميرا مجموعة من المرافق، وفقاً لأعلى المعايير، تشمل 50 آلة أركيد، وغيرها من الألعاب الموزعة على طابقين، ويقع«بلاي دي أكس بي»، في دبي مول، ويعد أحد أكبر المراكز الداخلية للواقع الافتراضي في العالم، ويوفر«إميرسيف جيم بوكس» في سيتي سنتر مردف الجنوب والزاهية، فرصة استكشاف عالم الـGamebox، الذي يتميز بمساحة رقمية تفاعلية، تضم خريطة من الإسقاطات الضوئية، وشاشة لمس، وتقنية تعقب الحركة والصوت المحيط. ويحاكي مركز أرينا للألعاب الحياة الواقعية من خلال اعتماد أحدث التقنيات والتكنولوجيا في عالم الواقع الافتراضي، ويعد نادي «ترو جيمرز» للرياضات الرقمية، الوجهة المثالية للاعبين من جميع المستويات،

ويوفر «أسترال للألعاب والرياضات الرقمية» منصة للرياضات الرقمية وثقافة البوب في دبي لتعزيز المواهب والأفكار المبتكرة، كما أن «إيزون» في منطقة الكرامة، مركز ألعاب، يقدم مجموعة واسعة من الألعاب الرقمية، بما في ذلك دوري الأساطير، كاونتر سترايك وفيفا.

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