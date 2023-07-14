إقبال كبير على «عالم دبي للرياضة»

المصدر: دبي ـ البيان

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تواصل دبي تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية المشوقة في الصيف، ويحظى «عالم دبي للرياضة»، في دورته الثالثة عشرة أنشطته بإقبال كبير، للمشاركة في أنشطته المتنوعة المقامة في قاعات زعبيل 3 و4 و5 و6 بمركز دبي التجاري العالمي، وصُمِّم موقع الألعاب المكيّف ليلائم جميع المهارات ومستويات القدرات البدنية، ليتمكنوا من المشاركة في الحدث عبر استئجار أي من ملاعب كرة القدم أو السلة أو الريشة أو التنس لعقد مباريات ودية أو الانضمام إلى إحدى الأكاديميات الرياضية، وتستمر الفعاليات حتى 10 سبتمبر المقبل.

ويقام «تحدي دبي لجري السيدات» بمدينة إكسبو دبي، في 30 سبتمبر المقبل والذي يعد تجربة رياضية مميزة بمشاركة جميع الفئات السنية والفنية.

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