أحمد الفهيم: تجربتي تزداد نضجاً مع «فيكتوري»

المصدر: دبي - البيان

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أكد أحمد عبدالكريم الفهيم قائد زورق فيكتوري 3 أن تجربته في زوارق فورمولا 1 تزداد نضجاً يوماً بعد يوم خصوصاً بعدما منحه مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الثقة في أن يكون ضمن الفريق المنافس في بطولة العالم للزوارق السريعة -فورمولا1- لموسم 2023.

وقال احمد عبدالكريم الفهيم: مضت ثلاث جولات من عمر بطولة العالم 2023، وقد شاركت مع الفريق في الجولات الثلاث، وخضت سباقين رئيسيين في إندونيسيا وفرنسا، وبحمد لله، أكملت السباقين، وحصدت نقاطاً، وهو مؤشر جيد يؤكد عظم التحدي الكبير، مؤكداً سعادته الكبيرة بالعمل مع الفريق والمشاركة في البطولة الأقوى عالمياً.

وأوضح قائد زورق فيكتوري 3، الذي يشارك في سباقات فورمولا 1 للمرة الأولى هذا الموسم مواجهاً التحدي أمام 19 متسابقاً من أفضل أبطال العالم أن شغفه بالمشاركة في السباقات السريعة لم يتوقف منذ بداية التسعينيات عندما خاض وللمرة الأولى بطولة العالم للدراجات المائية، والتي كانت بوابته لخوض تجارب أخرى مع الرياضة في الراليات الصحراوية والعودة مجدداً لعالم البحر، بعد انضمامه لفريق الفيكتوري عام 2018، حيث تدرج في عدة فئات هي فورمولا 2 وسباقات -اف 4 أس- قبل أن ينال الشرف في خوض الفئة الأقوى هذا العام.

وأضاف الفهيم: إن قرار مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية باختياري للفريق هذا العام مع المتسابق الكبير السويدي أريك ستارك قائد زورق فيكتوري 4 منحني المزيد من الثقة في أن أترجم ذلك إلى نجاحات، مشيراً إلى أن المنافسة في هذا الحدث ليست سهلة، وتحتاج للتمرس وقد واجهت الكثير من التحديات، منها تعرض الزورق مرتين للانقلاب في الصين وفرنسا، ما منحني المزيد من الخبرات والتمرس في التعامل مع كل الظروف.

وأكد الفهيم أن المشاركة في صفوف فريق فيكتوري أمر رائع خاص في وجود فريق عمل متجانس وجهاز إداري وفني مقتدر يستطيع مساعدة المتسابقين، وتحقيق الغاية في الوصول إلى الإنجازات والنجاحات في مختلف المشاركات، مبيناً أن روح الفريق الواحد هي السائدة، وهذا الأمر ظهر في نتائج الفريق، الذي ينافس على صدارة الترتيب العام حالياً، من خلال زورق فيكتوري 4، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 28 نقطة.

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