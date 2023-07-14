«الجوجيتسو للجميع».. مبادرة تشجيعية جديدة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلق اتحاد الإمارات للجوجيتسو أحدث حملاته ومبادراته المبتكرة بعنوان «الجوجيتسو للجميع»، وذلك لتشجيع كافة أفراد المجتمع وبالأخص الأطفال والشباب على ممارسة رياضة الجوجيتسو.

وتهدف هذه المبادرة إلى حض جميع أفراد المجتمع في مختلف المراحل السنية على ممارسة الرياضة واتخاذها أسلوب حياة. ويتعاون الاتحاد مع عدد من الشخصيات المؤثرة لتعزيز الوصول إلى الشرائح المستهدفة، حيث كانت البداية مع آمنة القبيسي أول فتاة من منطقة الشرق الأوسط تشارك في برنامج تجريبي لـ «الفورمولا إي» وتخوض منافسات بطولة آسيا للفورمولا 3 في عام 2019.

وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو:«نسعى من خلال حملة»الجوجيتسو للجميع«إلى التأكيد على أن ممارسة رياضة الجوجيتسو متاحة لعموم فئات المجتمع».

وأضاف :«رياضة الجوجيتسو تحظى بشعبية وجماهيرية كبيرتين، وهي رياضة دفاعية يلعب العقل دوراً أساسياً فيها لتوظيف طاقة الخصم والاستفادة منها. كما تُعد هذه الرياضة واحدة من أهم الرياضات التي يمكن للإنسان استثمارها من أجل المحافظة على صحته.

وتمت انطلاقة حملة»الجوجيتسو للجميع«من خلال مقطع فيديو تحفيزي تنقل فيه القبيسي حبها لرياضة الجوجيتسو. حيث تظهر في مقطع الفيديو أثناء خوضها للتدريبات واستعراض مهاراتها مع شمّا الكلباني، نجمة المنتخب الوطني للجوجيتسو، وتدعو أفراد المجتمع للانضمام إليهما وممارسة هذه الرياضة.

وقالت آمنة القبيسي: «تسرني المشاركة في حملة»الجوجيتسو للجميع«لإلهام أفراد المجتمع وتشجيعهم على اتباع نمط حياة أكثر صحة ونشاطاً من خلال ممارسة هذه الرياضة، حيث أدرك تماماً الفوائد الكبيرة لممارسة الأنشطة الرياضية والأثر الإيجابي لها على صحة الأفراد بشكل عام. ويسعدني استخدام منصتي لتشجيع الشباب على ممارسة هذه الرياضة».

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