«ترايثلون دبي للسيدات 2023» ينطلق 22 أكتوبر المقبل

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مجلس دبي الرياضي عن فتح باب التسجيل في النسخة السادسة من «ترايثلون دبي للسيدات 2023»، الحدث الرياضي الأول من نوعه في المنطقة المخصص للسيدات فقط، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي يوم الأحد 22 أكتوبرالمقبل بالتعاون مع نادي دبي للسيدات، ويتضمن ثلاث رياضات، هي السباحة والجري والدراجات الهوائية.

ويبدأ التسجيل في الترايثلون اليوم ويستمر حتى 15 أكتوبر المقبل، وتتاح المشاركة أمام جميع النساء من مختلف المستويات البدنية وجميع الجنسيات من داخل وخارج الدولة بداية من عمر 15 سنة فما فوق، حيث يمكن للراغبات في المشاركة التسجيل بشكل فردي أو بتكوين فرق.

ويحتضن نادي دبي للسيدات بمنطقة جميرا منافسات النسخة السادسة من الترايثلون الذي يتضمن ثلاث رياضات هي: السباحة، الجري، والدراجات الهوائية لمسافة تصل إلى أكثر من 40 كيلومترًا، وذلك ضمن ثلاث فئات هي سوبر سبرنت، وسبرنت، والمسافة الأولمبية المعتمدة، حيث تتنافس المتسابقات في فئة السوبر سبرنت على مسافة 400 متر سباحة، ومسافة 10 كيلومترات دراجات هوائية، ومسافة 2.5 كيلومتر جري، فيما تتنافس المتسابقات في فئة السبرنت على مسافة 750 متر سباحة، ومسافة 20 كيلومتراً للدراجات الهوائية، ومسافة 5 كيلومترات جري، وفي فئة المسافة الأولمبية المعتمدة تتنافس المشاركات على مسافة 1.5 كيلومتر سباحة، و40 كيلومتراً للدراجات الهوائية، و10 كيلومترات جري.

تحضيرات

وتنطلق منافسات الترايثلون بمسابقة السباحة، التي تقام في شاطئ نادي دبي للسيدات في إطار من الخصوصية التامة، وسيتم توفير طاقم كامل من المنقذات لمتابعة المشاركات أثناء سباق السباحة، ومن ثم ينتقلن إلى منافسات الدراجات الهوائية التي تنطلق من أمام النادي في شارع جميرا ما بين متحف الاتحاد وتقاطع شارع الثنية، وصولاً إلى النادي مرة أخرى، ثم ينتقلن إلى منافسات الجري الذي تجري منافساته بمحاذاة قناة دبي المائية، لتنتهي المنافسات داخل نادي دبي للسيدات.

ويعمل مجلس دبي الرياضي على تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات المخصصة للسيدات وإطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز دور المرأة في القطاع الرياضي سواءً على مستوى التمكين والتطوير أو الممارسة وتحقيق الإنجازات من خلال التمثيل المشرف في كافة المحافل الدولية، كما يعمل وفق منهجية تسعى لتحقيق التطور في رياضة المرأة من خلال توعية المرأة بأهمية الرياضة في حياتها اليومية على المدى القريب وتعزيز وجود المرأة الإماراتية على الساحة الرياضية.

ويعد ترايثلون دبي للسيدات إحدى مبادرات مجلس دبي الرياضي التي تهدف إلى تعزيز نشر ثقافة ممارسة النشاط البدني بين النساء، وتأسيس قاعدة راسخة من هذه الفئة المجتمعية لممارسة الرياضة.

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