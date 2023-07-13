الإمارات ترفع رصيدها إلى 17 ميدالية في دورة الألعاب العربية

المصدر: وام

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ارتفع رصيد بعثة الإمارات إلى 17 ميدالية ملونة في دورة الألعاب العربية الـ 15 المقامة حاليا منافساتها بالجزائر.

ونجح لاعبو الإمارات في إضافة 4 ميداليات جديدة عن طريق الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن الذي أحرز الميدالية الذهبية في الشطرنج السريع، كما فازت روضة السركال بفضية السيدات لنفس المسابقة، في حين أحرز منتخب كرة السلة على الكراسي المتحركة الميدالية الفضية بحلوله ثانياً بعد المنتخب الجزائري الذي فاز في المباراة النهائية للمسابقة بنتيجة 87-38.

وحصد منتخب المبارزة للسيدات، المكون من نورا البريكي والهيام البلوشي وشما العبري ميداليته الثالث في الدورة، بحصوله على ميدالية برونزية جديدة في مسابقة الفرق للفلوريه، لتضاف إلى فضية منتخب الرجال في مسابقة الفلوريه للفرق، وفضية منتخب السيدات في مسابقة الإيبيه.

وتوزعت الميداليات الـ17 التي حصلت عليها بعثة الإمارات حتى الآن ما بين 3 ذهبيات و4 فضيات و10 برونزيات.

ومن المقرر أن يواجه منتخب الكرة الطائرة للسيدات غداً الجمعة نظيره التونسي في مباراة تحديد المركز الثالث.

ويختتم منتخب الدراجات الهوائية مشاركته في الدورة بخوض سباق الفردي العام لمسافة 146.5 كيلومتر في مدينة تيبازة.

وتضم قائمة منتخب الإمارات 6 دراجين هم: أحمد المنصوري، وسيف الكعبي، وجابر المنصوري، وعبدالله آل علي، وعبدالله الحمادي وخالد معيوف.

وتشارك في السابق 8 دول هي الإمارات والسعودية والبحرين والكويت وقطر والجزائر والمغرب وتونس.

وعلى صعيد نتائج المنافسات، خسر ثنائي منتخب الطاولة عبدالله البلوشي وعلي الحواي في منافسات الزوجي أمام المنتخب السعودي بنتيجة 0-3 في الدور ربع النهائي، فيما شهدت مسابقة الفردي مشاركة عبدالله البلوشي ومحمد عبدالله.

وأسفرت منافسات الكوميتيه التي خاضها منتخب الكاراتيه اليوم ، في صالة القاعة البيضاوية، عن فوز حوراء العجمي على اللاعبة السعودية في أولى مبارياتها بنتيجة 7-4 ثم خسرت أمام لاعبة الجزائر 1-2 في دور المجموعات، وفازت سارة العمري على اللاعبة الأردنية 6-0 قبل أن تخسر أمام اللاعبة المغربية 0-5.

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