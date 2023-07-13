"دبي للألعاب والرياضات الرقمية"يستقطب 27 ألف زائر

المصدر: وام

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نجحت الدورة الثانية من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2023 التي عقدت تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام في استقطاب نحو 27 ألف زائر .

وساهمت فعاليات المهرجان - التي اختتمت بنجاح بمركز دبي للمعارض في مدينة "إكسبو دبي"يونيو الماضي - في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للألعاب والرياضات الرقمية ووجهة لإستكشاف مستجدات صناعة الألعاب بالمنطقة وعززت من تجربة المشاركين والزوار من عشاق الألعاب على حد سواء.

وشهد المهرجان العديد من الفعاليات الحماسية والبطولات الإقليمية والدولية والمسابقات الشيقة والتكنولوجيا المتقدمة والأجواء التفاعلية بمشاركة نخبة من أبرز المؤثرين في العالم.

واحتضن المهرجان مجموعة من المواقع المتميزة والبطولات المتنوعة وتقنيات الألعاب المتطورة وأبرز المؤثرين في تلك الصناعة بالعالم. كما أتاح للزوار الفرصة لحضور عروض الأزياء التنكرية وقدم من خلال المناطق التفاعلية العديد من الأنشطة المجتمعية الشيقة التي عززت من تجربة المشاركين والزوار. ومن المتوقع أن يشهد المهرجان تنظيم المزيد من الفعاليات الاستثنائية في الدورات المقبلة.

كما قدم المهرجان الفرصة لنجوم الألعاب الإلكترونية لإستعراض مهاراتهم المتميزة ومواهبهم الاستثنائية عبر مجموعة من المباريات المكثفة .

وتتيح دبي لعشاق الرياضات الإلكترونية من المبتدئين والمتمرسين الفرصة لإستكشاف عالم الألعاب الآسر في الإمارة على مدار العام وتمكنهم من التعرف على مستجدات صناعة الألعاب عبر مجموعة من الوجهات الترفيهية والتفاعلية المتطورة وتفتح المجال أمامهم للمشاركة في فعاليات مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية لعام 2024.

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